Fed se ‘congela’: Pausa recortes a la tasa de interés en medio de presión y amenazas de Trump

Analistas proyectan que la Reserva Federal solo hará un recorte a la tasa de interés en lo que queda de 2026.

Viene nueva ‘rabieta’ de Donald Trump contra la Fed: La Reserva Federal dejó sin cambios su tasa de interés en un claro desafío al presidente de EU, quien ha exigido recortes más agresivos.

La presión del mandatario republicano contra la Reserva Federal llegó al punto de la apertura de una investigación del Departamento de Justicia por el costo de la nueva sede del banco en Washington.

Jerome Powell aseguró que la acusación penal contra la Fed “es una consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés en función de nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente“.

Tasa de la Fed: ¿En cuánto quedó HOY 28 de enero?

Al no haber cambios, la tasa de la Fed quedó en un rango de 3.5-3.75 por ciento. El Banco Central de EU pausó así un ciclo de tres recortes a la tasa de interés en medio de una incertidumbre económica global ‘alimentada’ por las decisiones y amenazas de Donald Trump.

Durante enero, el presidente de EU ‘metió ruido’ al mercado con una serie de acciones que incluyeron la captura del presidente Nicolás Maduro; la investigación contra la Fed, y la amenaza de tomar Groenlandia a la fuerza, que llevaron al dólar a su menor nivel en cuatro años.

El Comité Federal de Mercado Abierto ha reducido la tasa de interés en 1.75 puntos porcentuales desde septiembre de 2024. Varios responsables de la política monetaria han afirmado que esto les permite estar bien posicionados para equilibrar los riesgos para el empleo y la inflación.

El mercado laboral de EU se desaceleró considerablemente durante el último año, aunque eso no desequilibró la tasa de desempleo que se ubicó en 4.4 por ciento en diciembre.

La inflación en Estados Unidos también mostró signos de moderación, pero se mantiene muy por encima de la meta objetivo de la Fed de 2 por ciento. En nuestro país, la meta objetivo de Banxico para la inflación es de 3 por ciento.

¿Cómo reaccionó el peso a la decisión de la Fed?

El tipo de cambio estaba en 17.21 pesos por dólar en la apertura. Tras la decisión de la Fed, el peso se ubicaba en 17.23 unidades por billete verde.

Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, puntualizó que este miércoles 28 de enero podría ser de alta volatilidad para el peso, por lo que existía la posibilidad de ver al tipo de cambio en un rango de entre 17 y 17.50 pesos.

Con información de Bloomberg y Mario Luna