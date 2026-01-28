Wall Street abre con ganancias previo a reunión de la Fed: ¿Cómo cotiza HOY?

Los principales índices accionarios de Wall Street registran movimientos al alza en las primeras horas de negociación.

Los mercados estarán atentos a la reunión de política monetaria de este miércoles por parte de la Reserva Federal y aunque no se esperan cambios a la tasa de interés los operadores fijarán la mirada en las señales sobre el próximo recorte a la tasa, así como las expectativas del mercado laboral y la inflación.

El Nasdaq reporta un aumento del 0.43 por ciento, en los 23 mil 918 puntos, seguido por el S&P 500 que sube 0.17 por ciento, en los 6 mil 990 enteros, y para el caso del Dow Jones, este reporta una subida marginal del 0.06 por ciento, hacia las 49 mil 030 unidades.

La baja volatilidad se refleja igualmente en el índice VIX, el cual registra una contracción del 2.4 por ciento en las primeras horas de negociación, al situarse en los 16.71, ligeramente por encima del cierre de ayer.

Asimismo, índices accionarios en Europa reportan descensos en su mayoría, como el 1.06 por ciento, para el IBEX 35 de España, que ronda en los 17 mil 616 enteros, el DAX en Alemania con un ligero ajuste a la baja del 0.29 por ciento, se sitúa cerca de las 24 mil 823 unidades, el CAC 40 de Francia baja 0.84 por ciento y se ubica en los 8 mil 084 puntos.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una subida del 0.71 por ciento, colocándose en los 69 mil 366 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, sube 0.76 por ciento, al ubicarse en los mil 373 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones al alza de 0.85 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 62.86 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent sube 0.61 por ciento, en un nivel de 67.98 billetes verdes el barril.