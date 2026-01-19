Los enormes desafíos de la Reserva Federal

El mandato de Jerome Powell como presidente del Banco de la Reserva Federal termina en mayo de este año. El presidente Trump ha manifestado abiertamente que no piensa ratificarlo en el cargo por un cuatrienio adicional. Sin embargo, Powell pudiera permanecer como miembro de la Junta de Gobierno de la Fed hasta febrero del 2028.

Actualmente, Powell está bajo investigación penal por parte del Departamento de Justicia de EU acusado de mentir al Congreso sobre los costos y alcances de la obra de remodelación de la sede de la FED. Powell ha calificado esta investigación como un “pretexto” afirmando que se trata de una afrenta a la independencia de la Reserva Federal en la fijación de tasas de interés.

Trump se inclina por nombrar en su lugar al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, o al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. “Los dos Kevins”, como él los llamó. También reiteró su creencia de que el presidente de la Fed debería consultar al presidente sobre las decisiones de las tasas de interés.

El nuevo presidente de la Fed, sea quien sea, enfrenta enormes desafíos que vamos a exponer a continuación.

1. Salvaguardar la autonomía del banco central y la independencia de sus decisiones. Mientras Trump permanezca en la Presidencia de EU, el nuevo presidente de la Fed va a enfrentar la presión del Trump para reducir las tasas de interés. Aún y cuando el voto del presidente es un voto más, en el Comité de Mercado Abierto, es previsible que si no se reducen aún más las tasas de referencia, la presión directa va a continuar.

2. El dólar digital y las criptomonedas: Ante la evolución de las criptomonedas, y el desarrollo de las “criptos estables”, el Tesoro norteamericano y la Reserva Federal tienen que acelerar el lanzamiento del dólar digital. Países como China llevan años de ventaja impulsando su moneda digital.

3. Los sistemas de pagos alternativos al Swift: El Swift (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias a nivel Mundial) constituido desde 1973, como un sistema de mensajería encriptado, con instrucciones codificadas cifradas para las transferencias de recursos financieros ha dominado durante mucho tiempo la banca internacional. Pero ahora hay una nueva alternativa, el sistema de pagos BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), que está ganando impulso, ya que permite transferir recursos sin pasar por el dólar. Su nombre oficial es “Sistema para la Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS)”.

Aunque el Swift no está regulado como un banco, está supervisado por varios bancos centrales occidentales. No tiene un dueño único. Una transacción mediante el Swift puede llegar a tardar de uno a cinco días, y al pasar por el dólar lo hace burocrático y caro. Las transferencias en el SPFS de los Brics son mucho más baratas e inmediatas, aunque solo se realizan entre las monedas de los países integrantes al bloque de los BRICS.

4. La megaburbuja global de activos: Nos hemos referido en este espacio en varias ocasiones al fenómeno de la burbuja global de activos por la que atraviesan los mercados financieros internacionales en los últimos dos años, en donde hemos visto nuevos máximos históricos en clases de activos que normalmente tienen una correlación negativa entre sí como los metales preciosos, las criptomonedas, los mercados accionarios, los mercados de bonos y la devaluación crónica del dólar. Dentro de la burbuja de las acciones americanas resalta la burbuja de las empresas de la alta tecnología, y de la inteligencia artificial. Es probable que al nuevo titular de la Fed le toque ver el crack de la alta tecnología, o múltiples cracks en las distintas clases de activos. Como siempre, el papel de la Fed para amortiguar el impacto de los cracks en la economía real es fundamental.

5. La revisión de la tasa neutral: La tasa neutral es aquella tasa hipotética que permite que una economía crezca sin generar presiones inflacionarias. La última vez que se estimó esta tasa fue ubicada en 4.25% nominal. Esta tasa permite definir si el nivel actual de la tasa de Fondos Federales ubicada en el rango 3.50% - 3.75% corresponde a una política monetaria restrictiva o expansiva. Es muy importan9te revisarla.

6. El tamaño del balance óptimo: Además de la decisión sobre las tasas de interés, la otra decisión medular es qué hace con el tamaño de su balance. Actualmente existe una enorme discusión sobre si la Fed tiene o no que reducir el tamaño de su balance ante las presiones inflacionarias de la política proteccionista de Trump, la debilidad que se está manifestando en el mercado laboral, y el nivel de las burbujas en los distintos mercados.