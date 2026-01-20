Compra de Fieldwood: Carlos Slim se consolida como uno de los grandes jugadores del petróleo privado

En junio de 2024, Grupo Carso adquirió el 100 por ciento de Petrobal Operaciones Upstream.

La adquisición del 100 por ciento del capital social de Fieldwood México por parte de Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, constituyó una jugada estratégica que consolida su incursión en el sector energético y lo perfila como uno de los cuatro jugadores petroleros privados más productivos del país.

De acuerdo con los últimos datos disponibles en el Sistema de Información de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, el contrato CNH-R01-L02-A4/2015 que fue otorgado a Fieldwood Energy E&P México para explotar los campos Ichalkil y Pokoch (área contractual 4) producía 11 mil 451 barriles diarios de hidrocarburos líquidos.

Esta cantidad representó el 13 por ciento de la producción total de petroleras privadas registradas en enero de 2025, último dato disponible previo a la extinción de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Solamente hay tres contratos petroleros que producen más hidrocarburos que la nueva adquisición de Grupo Carso.

Estos son el contrato CNH-R01-L02-A1/2015 cuyo operador corresponde a ENI México y cuya producción ascendió a 29 mil 432 barriles diarios de hidrocarburos (33.4 por ciento del total de la producción privada).

Le siguieron el contrato de Hokchi Energy (CNH-R01-L02-A2/2015) cuyo último disponible se ubicó en 18 mil 637 barriles diarios (21.1 por ciento del total) y el contrato de la empresa anglo-francesa Perenco (CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017), que se encontraba produciendo15 mil 845 barriles diarios de hidrocarburos (18 por ciento).

Adicionalmente, se puede observar que el contrato que controlará mayoritariamente Grupo Carso también se encuentra produciendo gas.

Hasta enero de 2025, producía 21.43 millones de pies cúbicos diarios de gas (MMpcd), lo que representó el 14.5 por ciento de la producción de gas privada observada a principios del 2025.

La subsidiaria Zamajal, propiedad de Grupo Carso, informó en el reporte del tercer trimestre de 2025 que espera que la producción de los campos Ichalkil y Pokoch superen los 25 mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente para 2026.

Esta cantidad es realista, ya que, en 2022, el contrato petrolero correspondiente a esta área produjo un promedio de 20 mil barriles diarios, sin embargo, disminuyó su productividad en 2023 (12.2 mil barriles diarios) y en 2024 (9.8 mil barriles diarios).

¿Cuáles fueron las transacciones de la familia Slim?

Para hacerse del control total de este contrato, la familia Slim realizó dos transacciones clave.

En junio de 2024, Grupo Carso adquirió el 100 por ciento de Petrobal Operaciones Upstream, titular del 50 por ciento de los campos Ichalkil y Pokoch, ubicadas en la Cuenca del Sureste.

Posteriormente, este lunes 19 de enero, Grupo Carso anunció la compra Fieldwood México, empresa que poseía el restante 50 por ciento del contrato.

De esta manera, Grupo Carso poseerá el 100 por ciento de la participación de este campo, aunque todavía hacen falta las autorizaciones regulatorias correspondientes en México (Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y de la Secretaría de Energía) y, en especial de la autorización expresa y específica de la Transacción por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.

El Área Contractual 4 formó parte de los contratos adjudicados tras la reforma energética que llevó a cabo el expresidente Enrique Peña Nieto.

Altas expectativas en campo Zama

Adicionalmente, luego de realizar varias transacciones, la subsidiaria Zamajal de Grupo Carso acordó con la compañía estadounidense Talos Energy, tener el control del 80 por ciento del capital social de Talos México, filial que cuenta con el 17.4 por ciento de participación en el megayacimiento petrolero Zama.

El campo petrolero Zama, ubicado en aguas someras del Golfo de México frente a Tabasco, es operado actualmente por la empresa británica Harbour Energy.

Harbour Energy asumió el rol operativo a partir de finales de 2025, con una participación operada de aproximadamente 32.22 por ciento, en conjunto con Petróleos Mexicanos (Pemex) (que mantiene alrededor de 50.4 por ciento) y Talos Energy México (con cerca de 17.35 por ciento) como coproductores del campo.

Todavía no ha comenzado la producción comercial de petróleo, pero se tienen grandes expectativas de este campo.

De acuerdo con análisis del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), las reservas del campo Zama se estiman en 611 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (Mmbpce).

Se alcanzaría un pico de producción de 151 mil barriles diarios de petróleo para 2032, y el Estado mexicano se llevaría más de 31 mil millones de dólares durante la vida del proyecto.

El campo Zama se descubrió en 2017, y en su momento, fue considerado como uno de los descubrimientos más grandes a nivel mundial.