Exportaciones mexicanas ‘le dan la vuelta’ a aranceles de Trump: alcanzan récord de 665 mil mdd

El éxito en las exportaciones mexicanas de 2025 viene de manufactureras no automotrices.

Las exportaciones mexicanas cerraron el año pasado con un fuerte dinamismo y acumularon en el año un crecimiento de 7.6 por ciento anual, su mayor alza en tres años, impulsadas principalmente por los envíos de manufacturas no automotrices.

Con ello, sortearon las tensiones comerciales a nivel mundial, que les permitió alcanzar un monto sin precedente de 664 mil 837 millones de dólares en el año.

Además, la balanza comercial reportó un superávit en el año de 770.9 millones de dólares, el primer saldo positivo desde 2020.

Según los registros del Insituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las exportaciones petroleras acumularon en el año un retroceso de 26.4 por ciento, la más significativa desde 2020, y la tercera baja al hilo. Las agropecuarias cayeron 10.8 por ciento, y las extractivas subieron 26.9 por ciento.

Las exportaciones manufactureras crecieron 9.8 por ciento, con una caída de 4.2 por ciento en las automotrices; el resto de las manufacturas repuntó 17.3 por ciento, su mayor dinamismo desde 2021.

Analistas de Monex destacaron el monto histórico de las exportaciones en 2025, pese a los aranceles impuestos por Donald Trump y a las tensiones comerciales, que generaron un entorno de elevada incertidumbre.

“Este desempeño se explica, en parte, porque, pese a la retórica agresiva del presidente Trump, la tarifa arancelaria efectiva promedio que pagó México entre enero y octubre de 2025 fue de 3.54 por ciento, considerablemente menor que la de China (32.0 por ciento)”, apuntaron.

Para James Salazar, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero, el sector exportador mexicano mostró músculo, que entre otros aspectos, cabe resaltar que el país se ha visto beneficiado del tema de la inteligencia artificial.

“México obtuvo crecimientos muy robustos a lo largo del año en este segmento de productos relacionados con la actividad artificial, como equipo de cómputo, entre otros“, indicó Salazar.

Alejandro Gómez, director general del Grupo de Asesores en Economía y Administración Pública (GAEAP), apuntó que en 2026 se espera un buen desempeño de las exportaciones, aunque una tasa de crecimiento más baja, dado que la base de comparación ya creció.

“Podemos esperar que haya una satisfactoria revisión del T-MEC y acabar con un tratado en el cual México va a seguir pagando aranceles en los productos de la sección 232, pero todo lo demás estará libre de arancel", indicó Gómez.