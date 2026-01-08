Exportaciones de México hacia EU rompen récord histórico en octubre

México se consolidó en octubre como el mayor socio comercial de la economía estadounidense y alcanzó niveles récord en sus exportaciones de mercancías.

De acuerdo con cifras del Buró del Censo de Estados Unidos, las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense sumaron 48.5 mil millones de dólares durante octubre, el mayor monto registrado para cualquier mes desde el inicio de la serie estadística. Este resultado implicó un crecimiento anual de 6.8 por ciento, en un contexto de mayor presión arancelaria por parte de Estados Unidos.

El dinamismo de los envíos mexicanos permitió a México incrementar de manera significativa su participación dentro del total de las importaciones de Estados Unidos. En octubre, el país concentró 17.7 por ciento del total, superando el 16.2 por ciento observado en septiembre y colocándose claramente por encima de otros grandes socios comerciales. En ese mes, Canadá registró una participación de 11.3 por ciento y China de 8.7 por ciento, lo que confirmó el avance relativo de México dentro del mercado estadounidense.

Además del crecimiento en exportaciones, las cifras muestran un fortalecimiento de la relación comercial bilateral, ya que México se posicionó nuevamente como el principal destino de las exportaciones estadounidenses en octubre. Durante ese mes, Estados Unidos vendió a México mercancías por un total de 29.5 mil millones de dólares, equivalentes a una participación de 14.6 por ciento del total de sus exportaciones. Este porcentaje superó al de Canadá, que concentró 14.4 por ciento, y al de China, con apenas 4.4 por ciento.

En términos acumulados, el desempeño comercial mantiene la misma tendencia. Entre enero y octubre, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron un total de 448 mil millones de dólares, cifra que también representa un máximo histórico para un periodo comparable. Este monto significó un crecimiento de 5.6 por ciento respecto al mismo lapso del año previo.

Estos resultados permitieron a México mantenerse como el principal proveedor de bienes al mercado estadounidense en los primeros diez meses del año, con una participación de 15.6 por ciento de las importaciones totales de Estados Unidos, nivel que también mostró un avance respecto a septiembre. En contraste, Canadá registró una participación de 11.2 por ciento y China de 9.3 por ciento, ampliándose la brecha entre México y sus principales competidores.

Del lado estadounidense, de enero a octubre, las exportaciones de Estados Unidos hacia México totalizaron 283.2 mil millones de dólares, ubicándose apenas por debajo de Canadá como principal destino de los bienes estadounidenses. En el mismo periodo, los envíos a Canadá sumaron 283.8 mil millones de dólares.