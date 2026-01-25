Aguas, México: Nueva amenaza de Trump a Canadá muestra que la revisión del T-MEC será complicada

Las nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump señalan una escalada temprana en lo que se espera que sean meses de posturas, mientras Estados Unidos, Canadá y México se preparan para revisar el T-MEC este año.

El sábado 24 de enero, Trump criticó a Mark Carney por ampliar sus lazos económicos con China, afirmando que el primer ministro estaría “muy equivocado” si pensara que Estados Unidos permitiría que Canadá fuera un puerto de descarga para los productos chinos. Amenazó con imponer aranceles del 100 por ciento a su vecino del norte si llega a un acuerdo comercial con China.

El ministro canadiense a cargo del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, contraatacó y afirmó que “no se busca un acuerdo de libre comercio con China”.

¿Qué incluye el acuerdo entre China y Canadá?

El acuerdo limitado de la semana pasada entre Mark Carney y el presidente chino, Xi Jinping, fue simplemente para resolver disputas arancelarias, dijo LeBlanc, describiendo la relación entre Estados Unidos y Canadá como una “asociación notable”.

El acuerdo entre China y Canadá, anunciado el 16 de enero, reduce los aranceles chinos sobre los productos alimenticios canadienses. A cambio, Ottawa eliminará un impuesto de importación del 100 por ciento, lo que permitirá a los fabricantes chinos exportar hasta 49,000 vehículos eléctricos al año a Canadá. Esto representa poco menos del 3 por ciento del mercado canadiense de autos y camiones nuevos.

Carney, hablando con periodistas en Ottawa el domingo por la mañana, dijo que su gobierno está reduciendo los aranceles a los niveles que tenían en 2023, pero con el agregado del límite de 49,000 vehículos.

“Vamos a usar la expresión ‘regreso al futuro’ con respecto a los vehículos eléctricos y a la agricultura”, dijo. Es totalmente coherente con las obligaciones de Canadá en virtud del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, añadió.

Si bien los comentarios de Trump aparentemente se referían a la tregua arancelaria de Canadá con China (y se producen en un momento en que Carney atrae la atención internacional por su discurso en Davos sobre cómo enfrentarse a las grandes potencias), la salva también presagia un acalorado intercambio de opiniones antes de la revisión del T-MEC.

Trump provoca incertidumbre en negociaciones del T-MEC

La mayoría de los economistas encuestados por Bloomberg todavía esperan un resultado positivo de esas conversaciones, pero el ataque de Trump inyecta nueva incertidumbre.

“Esto claramente añade riesgos a la baja para las próximas negociaciones comerciales formales entre Estados Unidos y Canadá”, dijo por correo electrónico Dominique Lapointe, estratega macro de Manulife Investment Management.

Canadá está particularmente expuesto porque las exportaciones a Estados Unidos representan una proporción desproporcionada de su economía. Los aranceles sectoriales de Trump sobre automóviles, acero, aluminio y madera están perjudicando gravemente a industrias clave, pero muchos otros productos permanecen libres de aranceles si se exportan bajo el T-MEC.

Esta exención está en riesgo, ya que el acuerdo está sujeto a una revisión obligatoria este año. Los analistas advierten que perderla sería devastador para Canadá, ya que elevaría los aranceles efectivos sobre las exportaciones con destino a EU muy por encima del 5 al ​​7 por ciento estimado actualmente por la mayoría de los economistas.

A principios de este mes, Trump dijo que “no hay ninguna ventaja real” para Estados Unidos en tener el acuerdo, que fue uno de los logros más destacados de su primer mandato, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El pacto detalla una serie de vías de negociación a medida que se acerca el sexto aniversario del acuerdo el 1 de julio. A menos que los tres países acuerden extender el T-MEC por 16 años, deberán realizar revisiones anuales antes de que el pacto expire en 2036.

En teoría, el marco permite que las conversaciones se lleven a cabo en cualquier formato que elijan las partes e incluye una cláusula de retiro que permite a cualquier país salir con un preaviso de seis meses.

Muchos grupos empresariales estadounidenses, incluso aquellos que se quejan del T-MEC, no quieren que el acuerdo comercial se deseche por completo. Varias industrias, como la automotriz, han desarrollado cadenas de suministro profundamente interconectadas en toda Norteamérica que se verían trastocadas si Trump rescinde el acuerdo.