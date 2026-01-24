‘Compren canadiense’: Carney llama a comprar local tras amenaza de Trump de imponer aranceles del 100%

Mark Carney respondió a la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles del 100% a productos canadienses. (Foto: Renaud Philippe/Bloomberg)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió a la última amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 100 por ciento a su vecino del norte si este concluye un acuerdo comercial con China.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Carney llamó tanto a la población como a las empresas a “comprar canadiense” y respaldar los productos nacionales. Además, subrayó que el país se “centrará en lo que podemos controlar” para fortalecer su economía.

¿Qué dijo el primer ministro de Canadá, Mark Carney?

Carney advirtió que la economía canadiense enfrenta actualmente una “amenaza desde el exterior” y llamó a reforzar el mercado interno mediante una estrategia que convierta al país en su “mejor cliente”.

“Con nuestra economía amenazada desde el exterior, los canadienses hemos tomado una decisión: centrarnos en lo que podemos controlar (...) El foco debe estar en fortalecer nuestra economía desde adentro hacia afuera. Podemos construir una economía más sólida si compramos y apoyamos productos fabricados en Canadá”, dijo Carney.

Sus declaraciones se dieron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 100 por ciento a los bienes canadienses si Ottawa profundiza sus vínculos comerciales con China.

El llamado a Buy Canadian —“comprar canadiense”— se difundido a través de redes sociales y medios oficiales, con Carney enfatizando la importancia de consumir productos nacionales y fortalecer así el mercado interno.

¿Por qué Trump amenazó con aranceles del 100% contra Canadá?

Este sábado, Donald Trump reiteró su advertencia a Canadá de posibles aranceles de hasta 100 por ciento sobre todos los productos canadienses que se exporten a Estados Unidos, como respuesta al acercamiento de Carney a los mercados asiáticos.

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, “cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”.

“China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos”, añadió.

En un segundo mensaje, Trump apuntó que “lo último que necesita el mundo es que China se apodere de Canadá”.

“¡Eso no va a suceder, ni siquiera se acercará a suceder!”, añadió en el mensaje compartido en redes el mandatario.

Con información de EFE.