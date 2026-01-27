Banxico va ‘lento pero seguro’: Adoptará mayor gradualidad en conducción monetaria de 2026

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia este año a fin de observar la evolución de algunos indicadores en el panorama inflacionario, expuso en su Programa Monetario 2026.

“Una mayor gradualidad en la conducción de la política monetaria respecto de lo observado en 2025 es congruente con robustecer el pronóstico de la inflación, permitiendo así un tránsito ordenado a lo largo del episodio de ajuste en precios relativos durante el año, a la vez que se continúa con el ciclo de política monetaria”, expuso el banco central.

¿Cómo está la tasa de interés de Banxico en 2026?

Actualmente, la tasa de referencia se encuentra en 7.0 por ciento, luego de que se realizaron recortes desde el 9.50 por cierto. Tan solo de febrero a junio bajó en cuatro ocasiones en 50 puntos base.

De acuerdo con el documento, la autoridad monetaria guiará sus acciones al considerar todos los determinantes de la inflación, tanto los de carácter prospectivo como los observados, durante el proceso de ajustes en precios relativos.

Al respecto, detalló que, entre los primeros, las expectativas de inflación de largo plazo resultan particularmente relevantes, al contener información con base en la cual los agentes económicos determinan sus decisiones de precios y salarios.

En tanto, los determinantes de la inflación observados, además de las variaciones anuales del INPC y de sus principales subíndices, destacó el comportamiento de la inflación en el margen, la cual, al no estar afectada por choques ocurridos hasta un año antes, constituye un indicador adecuado.

“Así, en la medida en que el periodo de ajustes en precios relativos transcurra sin que se materialicen efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios y conforme las condiciones macroeconómicas lo ameriten, el Banco de México valoraría continuar con ajustes a la tasa objetivo”, precisó.

Al respecto, indicó que los riesgos provenientes de la reciente modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de la imposición de aranceles a las importaciones provenientes de países con los que no se tiene tratado comercial, se estima que estas tendrían un impacto moderado, transitorio y acotado, y que ello resultaría en un ajuste ordenado de precios relativos.

A la par, la Junta de Banxico apuntó que tendrá presente el efecto que la postura monetaria implementada en años recientes pueda tener a lo largo del tiempo sobre los determinantes de la inflación.

“La Junta de Gobierno seguirá tomando decisiones con el firme compromiso de procurar alcanzar la meta inflacionaria de 3.0 por ciento”, enfatizó.

Banxico añadió que “la credibilidad respecto del compromiso del Banco Central con el cumplimiento de su mandato prioritario de estabilidad de precios resulta fundamental para la conducción de la política monetaria”.

¿Cómo le irá a la economía mexicana en 2026?

El Banxico anotó que a lo largo de este año la actividad económica nacional crezca a un mayor ritmo que en 2025. En particular, se estima un crecimiento del PIB de 1.1 por ciento en 2026, mientras que para 2027 se anticipa una expansión de 2.0 por ciento.

Así, consideró que durante 2026 diversos factores favorecerán un entorno de menores presiones inflacionarias, como la debilidad económica y las persistentes condiciones de holgura contribuirían a que los precios de servicios retome su descenso gradual, por lo que no se prevén presiones sobre la inflación por el lado de la demanda agregada.

Por otro lado, la apreciación observada durante 2025 coadyuvaría a mitigar presiones sobre los precios de las mercancías. Además, el efecto de la postura monetaria claramente restrictiva implementada, finalizó.