Bank of America ‘diagnostica’ a México con ‘falta de crecimiento crónica’: ¿Cuánto subirá el PIB en 2026?

Bank of America señaló como problemático que el PIB de México acumule un crecimiento de 5% en la última década, mientras que el de su vecino EU avanzó 20%

La economía de México crecerá 1.2 por ciento en 2026, una recuperación ‘moderada’ tras un 0.4 por ciento en 2025, en un contexto de incertidumbre comercial y con las exportaciones como principal soporte, señaló Bank of America.

Carlos Capistrán, economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de la institución, advirtió que México enfrenta además un “problema de fata de crecimiento crónico”.

En una conferencia de prensa, explicó que las exportaciones crecieron en 2025 “arriba del 5 por ciento” en términos reales, pese a la incertidumbre y la volatilidad asociadas a los aranceles de Donald Trump, y anticipó que en 2026 podrían volver a expandirse por encima de ese umbral.

¿Por qué la economía de México no cayó en recesión en 2025?

“Básicamente porque las exportaciones de México respondieron bien”, señaló Carlos Capistrán en un entorno que describió como de incertidumbre y nuevos aranceles.

En su diagnóstico de largo plazo, Capistrán sostuvo que el PIB de México “básicamente no ha crecido” en la última década y lo calificó como “estancado”.

Para dimensionar el rezago, comparó un crecimiento acumulado de 5 por ciento del PIB per cápita de México en 10 años con el 70 por ciento de China; el 20 por ciento de Estados Unidos y el 10 por ciento de Chile, bajo una base de datos comparable.

¿Qué pronostica Bank of America sobre la revisión del T-MEC?

Sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Capistrán planteó como escenario base su continuidad, aunque con posibles episodios de volatilidad durante la revisión.

También apuntó la posibilidad de que algunos temas no queden cerrados —mencionó la energía como ejemplo— y que ello derive en revisiones más frecuentes, incluso anuales, lo que prolongaría la incertidumbre para las empresas.

“De esa manera tendríamos un T-MEC que, si bien no se destruye, que continúa, pues tiene más revisiones más frecuentes, de tal forma que la incertidumbre no se acaba de ir”, afirmó.

Asimismo, afirmó que si se “rompe” el T-MEC sería un “duro golpe” para la economía mexicana y que el crecimiento sería “muy diferente”, ajustándose a la baja frente al escenario base del banco.

El analista también abordó hipótesis sobre una eventual salida de Canadá, al señalar que eso elevaría la incertidumbre, pero matizó que el comercio entre México y Canadá “no es mucho”.

El economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de Bank of America recordó que México concentra más de 80 por ciento de su comercio con Estados Unidos, por lo que en ese caso, si Washington y Ciudad de México mantuvieran el acuerdo, nuestro país conservaría una parte relevante de los beneficios comerciales, aunque tras un periodo de alta volatilidad.