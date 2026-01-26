¿Y la revisión del T-MEC?: Canadá ya amarró a China, y ahora va por India

Canadá aseguró que no busca un acuerdo de libre comercio con China y adelantó que también busca relaciones comerciales con India.

Canadá no se desviará de sus esfuerzos por diversificar su comercio más allá de Estados Unidos a pesar de las últimas amenazas de la administración Trump, afirmó la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand.

El presidente Donald Trump atacó duramente al primer ministro Mark Carney en redes sociales y afirmó que impondría un arancel del 100 por ciento a todos los productos canadienses si Canadá se convierte en un punto de destino para las exportaciones chinas a Estados Unidos.

Esta medida fue en respuesta a un acuerdo reciente que permitirá a Canadá reducir los aranceles a los vehículos eléctricos chinos a cambio de concesiones comerciales en alimentos, como la canola y la carne de res.

Canadá no está negociando un acuerdo de libre comercio con China, reiteró Anand en una entrevista el domingo con la Canadian Broadcasting Corp. Pero el país no tiene más opción que seguir adelante con su estrategia de duplicar sus exportaciones no estadounidenses en 10 años, sugirió.

‘Necesitamos proteger la economía canadiense’

“Necesitamos proteger y fortalecer la economía canadiense, y la diversificación comercial es fundamental para ello”, afirmó Anand.

“Por eso fuimos a China, por eso iremos a la India y por eso no apostaremos todos los huevos a una sola carta”.

El ministro de Energía, Tim Hodgson, se dirige a Goa, oeste de India, donde asistirá a una conferencia sobre energía y mantendrá reuniones con funcionarios de la industria india y del gobierno del primer ministro Narendra Modi.

Se espera que ambas partes dialoguen sobre cooperación y posibles acuerdos sobre minerales críticos, uranio y gas natural licuado. Canadá posee una gran cantidad de estos recursos. Carney también planea visitar la India próximamente y viajará a Australia en marzo.

¿Qué sabemos sobre las negociaciones de Canadá con India?

Anand enfatizó, sin embargo, que Canadá y Estados Unidos aún tienen una relación fuerte y espera que continúe.

De hecho, es una de las relaciones comerciales bilaterales más grandes del mundo.

A pesar de las tensiones persistentes por los aranceles, Estados Unidos exportó alrededor de 280 mil millones de dólares en bienes a Canadá en los primeros 10 meses del año pasado —más que a cualquier otro país—, mientras que importó 322 mil millones de dólares de Canadá, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Las industrias automotrices de ambos países están particularmente entrelazadas, lo que es una de las razones por las cuales el acuerdo de Canadá con China, aunque limitado a solo 49 mil vehículos eléctricos chinos al año, tocó una fibra sensible en Estados Unidos.

“Tenemos un mercado altamente integrado con Canadá”, declaró el domingo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el programa This Week de la cadena ABC.

“Los productos pueden cruzar la frontera seis veces durante el proceso de fabricación. Y no podemos permitir que Canadá se convierta en una puerta de entrada para que China inunde Estados Unidos con sus productos baratos”.

También advirtió que China podría enfrentar sanciones adicionales, incluidos aranceles de Estados Unidos, si algún acuerdo va más allá de lo que ya se ha anunciado.