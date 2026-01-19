Groenlandia desata guerra de aranceles entre EU y la UE

Simon Evenett, profesor del IMD Business School, advirtió que las amenazas arancelarias ligadas a Groenlandia podrían detonar una nueva ola de proteccionismo con efectos en cadena.

Los estados miembros de la Unión Europea debaten varias opciones para responder a la última amenaza arancelaria del presidente Donald Trump, incluyendo imponer gravámenes de represalia sobre 93 mil millones de euros (108 mil millones de dólares) en productos estadounidenses, según personas familiarizadas con las negociaciones.

Los embajadores de la UE se reunieron el domingo por la tarde en Bruselas mientras intentaban idear una respuesta conjunta al anuncio de Trump de que impondría aranceles del 10 por ciento a ocho países europeos el 1 de febrero en relación con sus acciones en Groenlandia.

Entre las otras opciones que se discuten está el uso de una herramienta potente conocida como instrumento anti-coacción, añadieron las personas que pidieron no ser identificadas al hablar de conversaciones sensibles. El presidente francés Emmanuel Macron sugirió el domingo que el bloque debería considerar usar esa nueva herramienta, aunque Francia se retiró de usarla en el pasado tras la amenaza de Trump con tomar represalias.

El año pasado, la UE había aprobado aranceles de represalia sobre 93 mil millones de euros de productos estadounidenses, pero suspendió su aplicación tras alcanzar un acuerdo comercial entre ambas partes. Los legisladores europeos sugirieron durante el fin de semana que retrasarán la aprobación de ese acuerdo comercial, citando la última medida de Trump.

El Financial Times informó anteriormente sobre las discusiones para reactivar los aranceles de represalia.

Volatilidad global

Analistas advirtieron que la amenaza arancelaria de Washington introduce un nuevo foco de volatilidad global, con efectos que irían más allá de la relación bilateral entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, señaló que el choque comercial eleva la incertidumbre internacional y podría generar más costos que beneficios incluso para economías que, en principio, podrían verse favorecidas.

“El conflicto de Estados Unidos con la Unión Europea genera un escenario de mayor incertidumbre en el mundo. A pesar de que el conflicto podría abrir oportunidades de comercio para México, los efectos adversos de la incertidumbre podrían ser mayores”, advirtió.

De acuerdo con la especialista, una eventual escalada tendría un impacto inmediato en los mercados financieros globales. “Si realmente escala el conflicto entre la Unión Europea y Estados Unidos, esto primero se va a ver reflejado en los mercados financieros, con caídas en las bolsas, subidas en el tipo de cambio, inclusive también en México”, explicó.

Siller subrayó que, aunque en una primera lectura México podría parecer un beneficiario indirecto, la realidad es más compleja por la integración de las cadenas productivas. “En primera instancia podríamos pensar que México se va a ver beneficiado porque se abrirán oportunidades de comercio, pero recordemos que también, sobre todo en el sector automotriz, hay cadenas de suministro que dependen de lo que viene desde la Unión Europea”, puntualizó.

Proteccionismo a la vista

Desde Europa, Simon Evenett, profesor del IMD Business School, advirtió que las amenazas arancelarias ligadas a Groenlandia podrían detonar una nueva ola de proteccionismo con efectos en cadena. “Los proteccionistas europeos afirman que las exportaciones chinas se están desviando desde Estados Unidos. Los aranceles a Groenlandia cubrirían aún más exportaciones a Estados Unidos. ¿Acaso el temor a la desviación en terceros países los llevará a reducir también las importaciones, agravando el daño?”, cuestionó.

Evenett calificó la postura de Washington como un punto de quiebre en las relaciones transatlánticas. “Las amenazas arancelarias de EU contra los partidarios europeos de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia son inaceptables por muchas razones. Imagino que el champán está congelado en ciertas capitales, felices de ver cómo se desmorona la alianza occidental”, afirmó.

En este sentido, el académico subrayó la ironía del momento, dado el debate interno en Bruselas sobre China. “Existe una ironía significativa en relación con las últimas amenazas arancelarias de EU, dado el debate en curso en Bruselas sobre la recalibración de las relaciones comerciales con China. Las amenazas arancelarias de Groenlandia plantean la posibilidad de que las exportaciones de la UE y el Reino Unido se redirijan a mercados de terceros países”, apuntó.