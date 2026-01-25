Sin miedo a Trump: Canadá no se echará para atrás de su acuerdo con China

Canadá no se dejará descarrilar en sus esfuerzos por diversificar el comercio alejándose de Estados Unidos a pesar de las últimas amenazas de la administración Trump, dijo la ministra de Asuntos Exteriores canadiense Anita Anand.

El presidente Donald Trump lanzó una crítica al primer ministro Mark Carney en redes sociales el sábado, diciendo que impondría un arancel del 100% sobre todos los productos canadienses si Canadá se convierte en un “puerto de entrega” para las exportaciones chinas a Estados Unidos. Eso fue una respuesta a un acuerdo reciente que prevede a Canadá reducir aranceles a vehículos eléctricos chinos a cambio de concesiones comerciales sobre alimentos, incluyendo canola y carne de vacuno.

Canadá no está negociando un acuerdo de libre comercio con China, reiteró Anand en una entrevista el domingo con la Canadian Broadcasting Corp. Pero el país no tiene más remedio que seguir adelante con su estrategia para duplicar sus exportaciones no estadounidenses en un plazo de 10 años, sugirió.

“Necesitamos proteger y potenciar la economía canadiense y la diversificación comercial es fundamental para ello”, dijo Anand. “Por eso fuimos a China, por eso iremos a la India y por eso no pondremos todos los huevos en la misma cesta.”

El ministro de Energía, Tim Hodgson, se dirige a Goa, en el oeste de la India, donde asistirá a una conferencia energética y mantendrá reuniones con funcionarios de la industria india y con el gobierno del primer ministro Narendra Modi.

Se espera que ambas partes hablen sobre cooperación y posibles acuerdos en minerales críticos, uranio y gas natural licuado. Canadá tiene una abundancia de esos recursos. Carney también planea visitar India pronto y hará un viaje a Australia en marzo.

Canadá y EU siguen manteniendo lazos

Sin embargo, Anand enfatizó que Canadá y Estados Unidos siguen manteniendo una relación fuerte y espera que siga así.

De hecho, es una de las relaciones comerciales bilaterales más grandes del mundo. A pesar de las tensiones continuas por los aranceles, Estados Unidos exportó unos 280 mil millones de dólares en bienes a Canadá en los primeros 10 meses del año pasado —más que a cualquier otro país— mientras importaba 322 mil millones de dólares desde Canadá, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Las industrias automovilísticas de ambos países están especialmente entrelazadas, lo que es una de las razones por las que el acuerdo de Canadá con China —aunque limitado a solo 49 mil vehículos eléctricos chinos al año— tocó una fibra sensible en Estados Unidos.

EU evitará que productos chinos lleguen a través de Canadá

“Tenemos un mercado altamente integrado con Canadá”, dijo el secretario del Tesoro de EU, Scott Bissent, el domingo en This Week de ABC. “Las mercancías pueden cruzar la frontera durante el proceso de fabricación seis veces. Y no podemos permitir que Canadá se convierta en una oportunidad para que los chinos viertan sus productos baratos en Estados Unidos.”

Una fractura en la relación norteamericana conlleva un riesgo económico mucho mayor para Canadá, ya que es una economía mucho más pequeña y menos diversificada.

“Si hubiera aranceles del 100% para Canadá sería un desastre. Supongo que mi pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra?”, dijo Randall Bartlett, economista jefe adjunto de Desjardins Group, una firma financiera canadiense.

Trump tiene la costumbre de lanzar amenazas con aranceles y luego retractarse, “así que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja”, dijo Bartlett.

El presidente estadounidense continuó publicando sobre Canadá y China el domingo por la tarde, escribiendo en Truth Social: “China está conquistando con éxito y completamente el que fue el Gran País de Canadá. Qué triste que haya pasado. ¡Solo espero que dejen en paz al hockey sobre hielo!”