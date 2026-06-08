El Mundial más caro aleja a los aficionados mexicanos del futbol

Un tercer Mundial en su país natal, México, debería ser motivo de enorme entusiasmo para un gran aficionado al futbol como Roberto Ruano.

Pero esta vez, no lo siente así. De niño, desde los palcos de su familia en el Estadio Azteca, Ruano vio a Pelé conducir a Brasil al título de 1970 y fue testigo del dominio de Maradona durante la conquista argentina 16 años después. Ahora, ni siquiera esos recuerdos logran entusiasmarlo.

El Estadio Banorte, anteriormente llamado Estadio Azteca, en la Ciudad de México. (Franco Uriel Pérez Ramírez)

Ruano, abogado capitalino de 63 años, dice que está indignado por la forma en que la FIFA, organizadora del Mundial, lucra con el evento. Esto incluye un litigio con la entidad por las entradas del palco que aún conserva. “Simplemente ya no me importa el Mundial”, dijo. “El afán recaudatorio, los precios absurdos, las obras inconclusas. Así no es como se entusiasma a la gente”. México sigue siendo un país profundamente apasionado por el futbol, pero los exorbitantes precios de los boletos han puesto bajo los reflectores la desigualdad de ingresos y los problemas de accesibilidad, dejando a algunos aficionados indiferentes. También ha influido el pobre desempeño de la selección mexicana y el hecho de que el país sea presentado como coanfitrión, aunque tendrá un papel relativamente menor al albergar solo 13 de los 104 partidos del Mundial.

El precio de las entradas ha generado críticas desde distintos sectores, y en México lucen especialmente desproporcionadas. El boleto de reventa más barato para el partido inaugural del 11 de junio en la Ciudad de México ronda los 2 mil dólares, de acuerdo con el marketplace de FIFA. Eso equivale aproximadamente al doble del salario mensual promedio en México. Los boletos hospitality y VIP se ofrecen por encima de los 19 mil dólares. “¿Quién está tan loco como para pagar el equivalente al enganche de una hipoteca por un partido de futbol? Esto es una locura”, dijo Andrés Sahagún, un influencer emergente de futbol que recientemente comenzó a publicar videos en TikTok criticando a la selección mexicana y al Mundial 2026. “Este torneo está completamente desconectado de la realidad; la gente simplemente no logra identificarse con él”.

La mayoría de los boletos de admisión general para los 13 partidos que se jugarán en México ya están agotados, aunque los palcos de lujo y experiencias premium siguen ampliamente disponibles en el sitio web de la FIFA.

Sahagún añadió que todo lo relacionado con el Mundial tiene precios desorbitados para la mayoría de los mexicanos, quienes en promedio gastan alrededor de 900 dólares al año en entretenimiento. “¿De verdad alguien espera que un aficionado pague 200 dólares por un jersey?”.

Claudia Sheinbaum muestra la tarjeta que dice México durante el sorteo para la Copa Mundial de 2026. (Mandel Ngan)

Los precios del Mundial se han convertido en un tema tan sensible que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el asunto. Señaló que su gobierno se asoció con Grupo Modelo para instalar pantallas gigantes en plazas públicas donde las personas podrán ver gratuitamente algunos partidos, incluidos los de México. El año pasado, Sheinbaum anunció su propia versión de un “Mundial social”, que incluye torneos y clases de futbol gratuitas, actividades turísticas y exposiciones de arte. También declinó asistir al partido inaugural y prometió regalar su boleto a una niña seleccionada mediante un concurso.

Los habitantes de las ciudades sede, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, también han tenido que soportar años de obras públicas relacionadas con el torneo de futbol. Muchas siguen inconclusas, provocando retrasos viales e incluso protestas.

El torneo llega además en un momento en que el costo de vida se ha convertido en un problema en las tres ciudades anfitrionas, particularmente en la Ciudad de México, donde los precios de la vivienda se han disparado.

A eso se suma la propia selección nacional, cuyos malos resultados desde el último Mundial en Qatar han dejado a los aficionados desilusionados respecto a las posibilidades del equipo en el torneo. “Es una selección sin estrellas, sin grandes nombres y con muy poco atractivo para los aficionados”, dijo Gerardo Velázquez de León, periodista y especialista en la selección mexicana. “La selección está completamente desconectada de sus aficionados en México, porque casi ya no juega en el país y prefiere disputar partidos en Estados Unidos, donde los ingresos por boletaje son mayores”.

La selección masculina de fútbol de México tiene mucho que demostrar a sus aficionados. (Fernando Llano)

Para Ruano, el desencanto también se profundiza por una batalla legal de varios años con FIFA para conservar sus palcos durante el torneo en lo que hoy se conoce como Estadio Banorte. Aún no sabe si recibirá sus boletos, ya que FIFA exige a los propietarios de palcos adquirir un paquete de alimentos y bebidas a partir de 50 mil dólares para los cinco partidos que se disputarán en la CDMX. Ruano y otros propietarios están impugnando estas medidas en tribunales. “Esto no es lo que el futbol debería representar”, dijo. “Es triste y frustrante ver cómo cosas así destruyen poco a poco a los aficionados y su amor por este deporte”.

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