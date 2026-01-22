‘Golazo’ de Banxico para el Mundial 2026: Propone monedas conmemorativas de 10, 20 y 25 pesos

La moneda conmemorativa del Mundial de 2026 sería clave para promover el ahorro y la inversión. Aún no hay un modelo definitivo. (Imagen ilustrativa)

¡Banxico lleva la Copa del Mundo a tu bolsillo! El Gobierno Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para establecer las características de las monedas conmemorativas de Mundial de la FIFA 2026 para las denominaciones de 25, 10 y 20 pesos, según establece el proyecto.

A detalle, el material para la moneda de 25 pesos se propone de oro, para la de 10 pesos de plata y la de 20 pesos bimetálica. Éstas, sostuvo la iniciativa, serán valoradas tanto en el mercado nacional como en el extranjero, lo que no solo ayudará a difundir la cultura a través del evento deportivo, sino también la tradición numismática e incentivará el ahorro y la inversión.

Para el caso de las monedas conmemorativas de oro y plata, aclaró, su valor nominal sólo tendrá efectos ilustrativos, gozarán de curso legal por el equivalente en pesos de su cotización diaria, siendo el Banco de México (Banxico) el que la determine.

“En la actualidad existe el interés por la puesta en circulación de este programa numismático. Dicho interés no solo es de carácter nacional sino mundial, lo que contribuye a generar un gran espacio para continuar exponiendo la enorme riqueza cultural de nuestro país”, indicó.

¿Cómo serán las monedas del Mundial?

Según el documento, las monedas conmemorativas de Banxico tendrán en el anverso el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” formando el semicírculo superior. El reverso lo determinará el banco central, pero tendrá que ser, como el billete de lotería lanzado recientemente, alusivo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

La moneda de oro sería circular, de 23 milímetros de diámetro, con ley mínima de 0.999 y un contenido de un cuarto de onza troy de oro puro.

La de plata tendría 40 milímetros de diámetro, ley mínima de 0.999 y contenido de una onza troy de plata pura.

En ambos casos, el anverso conservaría el escudo nacional en relieve, mientras que el reverso —con un motivo alusivo al Mundial 2026— sería determinado por el Banco de México.

El documento también prevé que el banco central publique la cotización correspondiente con base en el precio internacional del metal fino, lo que definiría su valor en pesos para efectos de canje.

La tercera pieza, de 20 pesos, sería bimetálica: con parte central de aleación tipo alpaca plateada y un anillo perimetral de bronce-aluminio.

La autoridad monetaria tendrá noventa días naturales posteriores a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para determinar los motivos que se contendrán en el reverso de cada una de las monedas conmemorativas.

“Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran a los diseños aprobados por el Banco de México, los cuales deberán ser acordes con las características esenciales de los motivos de las monedas conmemorativas señaladas en el presente Decreto”, puntualizó.

La Copa Mundial se celebrará este año y tendrá una triple sede, siendo México, Estados Unidos y Canadá los países anfitriones. Para nuestro país será la tercera ocasión que reciba el evento mundialista, y que el Estadio Azteca, ahora Banorte, sea sede de una inauguración.

La iniciativa resaltó que México, en concordancia con su tradición numismática, podrá complementar su oferta de monedas conmemorativas sobre dicho evento, para ampliar y mostrar parte de su patrimonio cultural, el cual es reconocido a nivel internacional.

¿Cuánta derrama económica generará el Mundial de Fútbol en México?

Según estimaciones de la Secretaría de Turismo (Sectur), la expectativa es de atraer 5.5 millones de visitantes por el Mundial de la FIFA de 2026 y generar una derrama económica de más de 60 mil millones de pesos.

Además, se prevé la generación de 24 mil nuevos empleos y un ingreso de más de 20 mil millones de pesos que beneficiarán a hoteles, restaurantes y servicios turísticos, con un gasto promedio por visitante estimado en mil 165 dólares.

Para Sakkara Simón, socia de hospitalidad y bienes raíces en EY México, con la llegada del Mundial de Fútbol, este año se anticipa un aumento en la afluencia de turistas, lo que representa una oportunidad única para el sector.

“Este evento no solo impulsará la economía local, sino que también incentivará a las empresas a invertir en innovación y en la mejora de sus servicios. Para ser competitivas, las empresas deben enfocarse en la sostenibilidad, la transformación digital y la personalización de servicios”, anotó.