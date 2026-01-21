Entre goles y fraudes: Alertan por hasta 30 millones de ciberataques en México durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 incrementará el tráfico digital y la exposición a fraudes en línea, advierten expertos. (Fotoarte El Financiero | Crédito: Cuartoscuro / Shutterstock)

Ante el aumento del tráfico digital, las transacciones en línea y la atención global que concentrará el país como una de las sedes del torneo, México se perfila para enfrentar una ola de ciberataques durante el Mundial de Futbol 2026, debido a que los usuarios, empresas y los propios gobiernos estarán más expuestos a una alta visibilidad internacional.

“Eventos como el Mundial seguramente van a hacer que haya un aumento en las estafas y en los ciberataques; generalmente este tipo de eventos ponen en el blanco tanto a los usuarios, como a las empresas, pero tampoco podemos descartar al gobierno”, indicó Isabel Manjarrez, directora de Investigación para América Latina en Kaspersky.

Prevén picos de hasta 30 millones de intentos de ciberataques

En este sentido, estimaron que, entre mayo y junio, se podrían tener picos superiores a los 30 millones de intentos de ciberataques, lo que generará una presión constante sobre infraestructuras digitales públicas y privadas, especialmente en sectores como telecomunicaciones, banca y comercio electrónico.

“El pico de ciberataques en 2025 fue de unos 30 millones, fácilmente durante el Mundial vamos a duplicar esa cifra, o quizá sean más ataques, porque vamos a estar expuestos a una alta visibilidad internacional de los cibercriminales”, señaló Fernando Dos Santos, jefe de Empresas para América Latina en Kaspersky, quien destacó que esto es sólo una estimación dado que el comportamiento de los cibercriminales es impredecible.

Según el experto, en las próximas semanas empezará a crecer el volumen de ataques relacionados con la justa mundialista que se llevará a cabo en México, toda vez que ya hay muchas personas queriendo conseguir boletos para los partidos e incluso personas que ya están buscando hospedaje en alguna de las sedes mundialistas.

“En junio, que va a ser el Mundial, está claro que el volumen de ataques se va a disparar, impulsado por el incremento de conexiones, el uso masivo de plataformas digitales y el interés de grupos criminales en aprovechar el contexto para fraudes, robos de información y extorsiones”, agregó Dos Santos.

Boletos y hospedaje, los principales blancos de fraude en la Copa Mundial 2026

De acuerdo con la firma de ciberseguridad, la experiencia internacional muestra que los grandes eventos deportivos suelen detonar campañas coordinadas de cibercriminales, quienes explotan la venta de boletos, el hospedaje, el turismo y las transmisiones en línea para desplegar ataques de phishing, suplantación de identidad y malware.

“El reto que van a tener las empresas, usuarios y el gobierno no será sólo contener más volumen de ataques, sino responder con rapidez para evitar afectaciones a la confianza de usuarios y visitantes internacionales”, concluyó Isabel Manjarrez.