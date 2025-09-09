México, el país con el mayor número de estafas por ‘montadeudas’: Así operan las apps

Las aplicaciones de 'montadeudas' se alojan en las tiendas de aplicaciones de Android y Apple. (Fotoarte: El Financiero/Crédito: Shutterstock)

MANAOS, Brasil.- En ningún país de América Latina hay tantos intentos de estafa en la modalidad de montadeuda como los que se registran en México, un país marcado por las barreras de entrada al sistema financiero formal y la necesidad social de obtener recursos inmediatos.

En entrevista para El Financiero, Fabio Assolini, director del equipo global de investigación y análisis para América Latina de Kaspersky, detalla que, solo en el último año, en México se han bloqueado un promedio de mil intentos diarios de monta deudas.

Esta cifra es cuatro veces mayor a la que se registra en Brasil y 12 veces más amplia que la reportada en Colombia, revela el directivo en el marco de la Cyber Security Week, un evento de difusión de Kaspersky en donde se actualizan las amenazas ligadas a la tecnología en toda América Latina.

Los datos de bloqueo de aplicaciones de montadeudas solo corresponden a los clientes de Kaspersky, advierte Assolini, por lo que el problema es de mayor complejidad.

Intereses excesivos y acoso digital: Así funcionan los ‘montadeudas’ en México

Los criminales que montandeudas utilizan un esquema de dos momentos: en el primero, requieren que el usuario descargue una aplicación, que parece legítima, en alguna de las tiendas de Android o Apple.

Allí, roban los datos de la víctima, que luego serán utilizados para amenazarla para obtener mayores recursos.

Después, las víctimas son llevadas a descargar otro aplicativo que bloquea el dispositivo cuando la víctima no paga o cuando se busca obtener mayor cantidad de recursos.

Una vez hecho el préstamo, los montadeudas cobran intereses excesivos que suelen no terminar.

“Si no pagas entonces empieza una cosa bien dura, hubo incluso casos de suicidio. Es un problema en serio y es un crimen transnacional porque sabemos que muchas bandas criminales que están por detrás de esas aplicaciones son bandas criminales extranjeras”, agrega el experto en ciberseguridad.

Las bandas que operan en América Latina y México provienen de Asia, pero operan con aplicaciones de préstamos en español.

Aunque los cibercriminales se encuentran basados en países como Tailandia, suelen contactar a socios locales que les permiten escalar la estafa.

De esta manera, los monta préstamos salen del mundo digital y la extorsión pasa a ser presencial, con amenazas mayores que obligan al pago desproporcionado del préstamo inicial.

“Ellos pueden pasar a amenazas físicas, visitando en la casa, dejando avisos o amenazando directamente de una manera muy muy difícil. Creo que el mejor escenario es nunca tener este tipo de préstamo, pero si alguien sí lo hizo, yo reportaría a la policía todos los acosos”, agrega Assolini.

Google y Apple, parte del problema

Las aplicaciones de montadeudas tienen un ecosistema común: se alojan en las tiendas de los principales sistemas operativos de los dispositivos móviles.

Los criminales usan las tiendas de Google y de Apple para colocar las aplicaciones de montadeudas.

Y eso los hace parte inicial del problema, apunta Assolini.

“La verdad es que estas empresas no tienen analistas locales e intentan automatizar el proceso de aprobación para subir una aplicación a la tienda”, detalla el experto de Kaspersky.

Aunque la aplicación inicial que roba los datos no contiene un programa malicioso, sí es la puerta de entrada para la estafa.

“Google y Apple tiene que bloquearlos de inicio porque si ellos hicieran el bloqueo completo, alcance del fraude sería mucho más pequeño”, refiere Assolini.

En la tienda de Apple, hay al menos 20 aplicaciones que ofrecen este tipo de préstamos que se convierten en estafas, y cifras preliminares apuntan a que hay al menos medio centenar de estos aplicativos accesibles para la región.