Invierten en Guerrero más de 2 mil 699 MDP destinados en infraestructura carretera

Al presentar el balance de acciones y obras realizadas en materia de infraestructura carretera, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que, desde el inicio de su administración, se han destinado más de 2 mil 699 millones de pesos de inversión para la ejecución de 469 obras que han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la conectividad en las ocho regiones de Guerrero.

En una transmisión informativa, la mandataria estatal destacó que los caminos impulsan el desarrollo social y económico de las comunidades, resultado de una coordinación permanente con los municipios y el Gobierno de México, mediante una estrategia de planeación orientada a atender las necesidades reales de la población.

“Hay obra, hay trabajo y voluntad de todos los ejecutores de obra de este gobierno. Trabajaremos todos los días por el bienestar de Guerrero. Los caminos son los que ayudan a que exista este desarrollo en el estado”, afirmó la gobernadora.

Durante la transmisión, informó que en estos años de gobierno se han destinado más de 2 mil 699 millones de pesos en infraestructura carretera para pavimentar, rehabilitar y conservar caminos rurales, además de construir y rehabilitar puentes viales tras los impactos de huracanes.

El director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, destacó que una de las obras importantes ha sido la pavimentación de caminos en las comunidades de Puerto del Gallo y Toro Muerto, en la región Sierra, trabajos realizados con mano de obra local.

Asimismo, anunció que continúan los trabajos en diversas localidades, entre ellas Lomacintla, en la Montaña Baja, así como proyectos programados para Alcozacán. Vega González subrayó que la prioridad del gobierno estatal ha sido fortalecer la red vial para garantizar la comunicación entre comunidades y facilitar las actividades productivas en todas las regiones.

Se destacó que hasta la fecha se han concluido 469 obras de infraestructura carretera, entre las que sobresalen la pavimentación de caminos rurales, rehabilitación de carreteras pavimentadas, conservación de caminos rurales y construcción de puentes que fortalecen la conectividad regional.

Entre los resultados acumulados desde el inicio de la administración destacan la pavimentación de caminos con una inversión superior a mil 295 millones de pesos y una meta de 147 kilómetros construidos; la rehabilitación de carreteras con una inversión de 749 millones de pesos y una cobertura de 940 kilómetros; la conservación de caminos rurales con recursos por 171 millones de pesos y atención a 2 mil 993 kilómetros y la construcción de 42 nuevos puentes y rehabilitación de 10 más, con una inversión superior a 442 millones de pesos.

Además, se resaltó la gestión de la gobernadora Evelyn Salgado ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar la reconstrucción de los puentes afectados por el paso del huracán John.

La mandataria anunció que, en los próximos días se realizará una nueva transmisión informativa junto con el titular de la SICT en Guerrero, Ricardo Alarcón, para dar a conocer avances y nuevos proyectos carreteros programados para 2026.