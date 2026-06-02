Poder Judicial de CDMX ‘se pone la verde’ y declara inhábil el 11 de junio por el México vs. Sudáfrica

El Poder Judicial de la CDMX suspenderá actividades el próximo jueves 11 de junio debido al partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Ni los tribunales escaparán a la fiebre mundialista. El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) declaró inhábil el próximo 11 de junio, día en que la Selección Mexicana debutará ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, por lo que se suspenderán audiencias, trámites y plazos procesales durante esa jornada.

La decisión se dio a conocer este martes 2 de junio mediante el acuerdo OAJCDMX-V-50/2026, publicado en el Boletín Judicial número 95 y difundido también a través de las redes sociales oficiales de la institución.

De acuerdo con el PJCDMX, la medida responde a las afectaciones previstas en la movilidad de la capital por la inauguración del Mundial 2026, que tendrá como sede el Estadio Ciudad de México. Las autoridades argumentaron que los cierres viales, operativos de seguridad y el aumento en los tiempos de traslado podrían dificultar el acceso de usuarios, litigantes y trabajadores a los órganos jurisdiccionales.

¿Qué pasará con las audiencias y trámites judiciales?

El acuerdo establece que el jueves 11 de junio será considerado día inhábil para efectos procesales, por lo que no correrán términos ni plazos legales y deberán reprogramarse las audiencias y diligencias agendadas. Los titulares de los órganos jurisdiccionales tendrán la obligación de fijar nuevas fechas y notificar a las partes involucradas.

Sin embargo, la suspensión no será absoluta. El Poder Judicial capitalino mantendrá guardias para atender asuntos urgentes en materias como penal, familiar, laboral y violencia de género, con apoyo de áreas administrativas y tecnológicas para garantizar la continuidad de los servicios indispensables.

No solo tribunales: CDMX suspenderá clases por la inauguración del Mundial 2026

La determinación del PJCDMX se suma a otras medidas anunciadas por las autoridades capitalinas con motivo del partido de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Antes, el gobierno de la Ciudad de México confirmó la suspensión de clases en educación básica y media superior también para el próximo jueves 11 de junio, con el objetivo de facilitar la movilidad y reducir las complicaciones derivadas de la realización del encuentro entre México y Sudáfrica.

La propuesta de declarar inhábil esa fecha había sido impulsada desde semanas atrás por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien sostuvo que la inauguración del Mundial representará un evento extraordinario para la capital del país.

La jefa de Gobierno recordó que verá el partido México contra Sudáfrica desde el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México junto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambas donaron los boletos que tenían para la inauguración del Mundial 2026 a un concurso de dominadas exclusivo para mujeres.