¿Quieres el nuevo iPhone 17 Air? Las razones por las que el nuevo celular de Apple no será para todos

La estrella del gran evento de Apple del martes 9 de septiembre será su delgado y ligero iPhone 17 Air, pero el dispositivo no será la compra adecuada para la mayoría de los clientes.

Además, la compañía planea un rival de Perplexity y continúa con su intento de lanzar funciones de IA en China. Finalmente, por fin llega una aplicación de Instagram para iPad.

La gran atracción del evento de Apple será, sin duda, el iPhone 17 Air, el primer gran rediseño del iPhone en varios años. Pero, al igual que el primer producto Air de Apple hace casi dos décadas, probablemente la mayoría de la gente no debería comprarlo.

Si recuerdas el anuncio original de la MacBook Air en 2008, recordarás los puntos destacados: fue una de las laptops más delgadas jamás creadas y mucho más ligera que otras máquinas de la categoría.

El dispositivo también tenía nuevas funciones atractivas, como un trackpad multitouch. Su diseño —y la decisión de eliminar características como la ranura para discos ópticos— sentó las bases para años de nuevos productos de Apple y de toda la industria de las computadoras.

Apple intentarán sorprender con su nuevo iPhone 17 Air. (Foto: Samyukta Lakshmi/Bloomberg) (Samyukta Lakshmi/Bloomberg)

La primera MacBook Air no escatimaba en cosas como el teclado o el tamaño de pantalla, pero sí tenía desventajas: procesador y almacenamiento por debajo de lo esperado, batería mediocre y un número limitado de puertos.

Otro problema fue el precio. A 1,799 dólares, la MacBook Air costaba 700 dólares más que una MacBook regular más potente y solo 200 dólares menos que una MacBook Pro muy superior. Eso la dejó en una posición incómoda. Por innovadora que fuera, era una compra poco práctica para la mayoría de los compradores.

Las desventajas del iPhone 17 Air

Ahora vemos la ‘Air-ificación’ del iPhone, y Apple se encuentra en una posición similar. El iPhone 17 Air, como se espera que se llame, tendrá un marco más delgado manteniendo una pantalla de 6.6 pulgadas. Pero tendrá desventajas serias, como menor duración de batería y una sola cámara trasera en una época en que abundan los teléfonos con baterías más grandes y hasta tres lentes.

También quedará atrapado en un rango de precios poco conveniente: más caro que el iPhone 17 de entrada (que tendrá más batería y cámaras) y apenas un par de cientos de dólares más barato que el iPhone 17 Pro (muy superior en rendimiento, cámaras y tecnología de pantalla).

Así que, de nuevo, los consumidores tendrán un dispositivo cuyo principal argumento de venta es su delgadez. Esa idea podía ser atractiva en 2008, cuando las laptops eran voluminosas y poco elegantes. Pero hoy, para los usuarios de smartphones, puede ser menos relevante.

La capacidad de batería y la tecnología de cámaras son los dos grandes motivadores de compra. Y, a diferencia de las MacBook de hace 17 años, los modelos regulares y Pro del iPhone no son especialmente incómodos. Samsung ya comprobó esta realidad: lanzó en mayo el S25 Edge, muy similar al iPhone 17 Air, y las ventas fueron decepcionantes.

En resumen, el nuevo iPhone Air puede ser un gadget llamativo (o “sorprendente”, en palabras del eslogan del evento), pero probablemente no será un producto masivo. Seguramente le irá mejor que a los modelos mini y Plus de los últimos años, pero eso no es decir mucho: esos formatos nunca atraparon al consumidor.

¿Qué futuro se prevé para el iPhone Air?

Aun así, centrarse en el éxito inicial del modelo puede ser perder la perspectiva. La MacBook Air de 2008 tampoco vendió tanto, pero abrió el camino a la MacBook Air de 2010, rediseñada con procesadores a la altura de las MacBook y MacBook Pro, y un precio inicial de 999 dólares. El resto es historia: la Air ha sido la Mac más vendida de Apple por al menos una década.

Ese modelo de 2010 también provocó cambios en la MacBook Pro, que adoptó almacenamiento flash, diseños más delgados y la eliminación de la unidad de disco.

El iPhone Air seguirá el mismo camino: un dispositivo tan delgado y ligero se convertirá en la nueva norma. Una vez que la física alcance a Apple y pueda hacer un teléfono delgado con batería, rendimiento y cámaras de nivel Pro, la empresa lo hará. En otras palabras, el iPhone Air es un adelanto del futuro.

Desde el punto de vista tecnológico, también abre la puerta a otros productos. La ingeniería, los cambios en química de baterías, la inclusión de módems y chips inalámbricos propios, los ajustes de pantalla y mejoras en producción harán más fácil que Apple lance su primer iPhone plegable el próximo año. Luego llegará un modelo Pro renovado en 2027.

Eso es emocionante, pero ninguna de estas razones justifica comprar un Air de primera generación. Para la gran mayoría de los usuarios que buscan un nuevo teléfono, el iPhone 17, 17 Pro o 17 Pro Max serán mucho más prácticos.