El iPhone 17 (por fin) será distinto a los anteriores: ¿Cuándo lo presentan y qué actualizaciones tendrá?

Apple Inc. tiene previsto celebrar su gran lanzamiento de productos de otoño el 9 de septiembre, fecha en la que se espera que la empresa presente la gama iPhone 17, que incluye una nueva versión más delgada de su dispositivo insignia.

El evento comenzará a las 10:00 horas y se retransmitirá en línea, continuando con la estrategia de lanzamientos virtuales que comenzó durante la pandemia de COVID-19. El eslogan del evento es “impresionante”, según una invitación publicada en línea y enviada a los medios de comunicación.

El evento se centrará en los nuevos smartphones de la empresa, entre los que se incluyen un modelo básico actualizado, dos nuevas ediciones Pro y una versión totalmente nueva con un diseño mucho más delgado que cualquier iPhone anterior. La empresa también se está preparando para presentar versiones mejoradas del Apple Watch.

El nuevo iPhone 17 estándar será similar al iPhone 16, pero incluirá una pantalla más grande y mejoras en la cámara, según ha informado Bloomberg News. Además, el iPhone 17 Pro y el Pro Max tendrán una parte trasera rediseñada con un área de cámara más grande, lo que hará que la fotografía cobre aún más importancia en el dispositivo.

El iPhone 17 más delgado será el primer diseño totalmente nuevo en años, con unos 2 milímetros menos de grosor que los modelos actuales. Apple apuesta a que este enfoque atraiga a nuevos clientes al iPhone, aunque el dispositivo tendrá algunos inconvenientes: se espera que ofrezca menor duración de batería y solo una cámara trasera.

La presentación del iPhone 17 de Apple dará inicio a un prolífico periodo de nuevos productos. También se trabaja para este año en unas gafas Vision Pro actualizadas con un procesador más rápido y un iPad Pro con un chip M5 y una segunda cámara frontal. La empresa con sede en Cupertino, California, también planea lanzar un nuevo HomePod mini y un Apple TV.

Para el año que viene, la compañía tiene previsto lanzar nuevos modelos de MacBook Pro, un iPhone 17e de gama baja y nuevos accesorios para Mac, como un monitor externo. El anuncio más importante a corto plazo será el primer altavoz inteligente con pantalla de la empresa, previsto para la primera mitad de 2026.

El anuncio de septiembre marcará el inicio de una renovación de tres años del iPhone, el producto más rentable de Apple, que recién cerró una tienda en China. El año que viene, la empresa presentará su primer iPhone plegable, siguiendo los pasos de Samsung Electronics Co. y Google, de Alphabet Inc. En 2027, Apple lanzará un iPhone con cristal curvado para conmemorar el 20.º aniversario del producto.