Banxico despide el año con otro recorte: Así queda la tasa de interés en 2025

El Banco de México anunció su decisión de política monetaria este jueves 18 de diciembre.

El Banco de México amplió su ciclo de recortes y aplicó un ‘tijeretazo’ más antes del cierre de 2025. Este jueves, el banco central anunció un recorte de 25 puntos base, por lo que la tasa referencial queda en 7 por ciento.

Apenas en noviembre, Banxico redujo su tasa en un cuarto de punto, a 7.25 por ciento.

En la Encuesta Citi de Expectativas, publicada el 17 de diciembre, analistas consultados señalaron que esperaban este recorte. Asimismo, apuntaron que la tasa del Banxico terminaría el año en 7 por ciento.

En tanto, para 2026, esperan que la tasa cierre el próximo año en 6.50 por ciento.

En desarrollo...