El renacimiento del ‘superpeso’, pese a aranceles: Razones por las que se apreció frente al dólar en 2025

El peso mexicano podría lograr un tipo de cambio debajo de las 18 unidades por dólar antes de que acabe el año.

El peso mexicano está cerca de romper el piso de los 18 unidades por dólar, luego de una serie de sesiones con registros positivos que apreciaron a la moneda nacional.

Aunque el panorama era oscuro a inicios de año para el peso mexicano, que cayó de las 16 a las casi 21 unidades por dólar tras las elecciones de junio de 2024 que abrieron la puerta a la reforma al Poder Judicial y la eliminación de los organismos autónomos, además del triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre de ese mismo año, la moneda nacional logró ‘remontar’, y en un año marcado por los aranceles y las presiones comerciales, se apreció 15.6 por ciento.

El avance del peso en todo el año solo fue superado por el rublo ruso, que se apreció 42.1 por ciento, así como el forinto húngaro, la corona checa y el peso colombiano, que se apreciaron 21.1, 17.7 y 15.9 por ciento frente al dólar, respectivamente.

La segunda mitad del año ha sido especialmente positiva para la apreciación del peso, con un tipo de cambio que se apreció 7.9 por ciento, solo por debajo de las monedas de Colombia y de Hungría.

Víctor Piz, economista y editor en jefe de El Financiero impreso, apunta que existen diversos factores por los que la moneda pasó del ‘abismo’ de los 21 pesos por dólar a ‘taladrar’ para romper el piso de las 18 unidades por billete verde.

¿Por qué el peso mexicano logró apreciarse este año frente al dólar pese a los aranceles de Trump y la mayoría de Morena?

Sin organismos autónomos, con la reforma al Poder Judicial y con Donald Trump al frente de Estados Unidos, el peso mexicano se interpuso a todas esas cosas por las que hace un año se depreció, y esto se debe a una serie de aspectos internos y externos que le favorecieron.

El Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de México (Banxico) señala que el principal factor de apreciación del peso mexicano es que México ha salido ‘bien parado’ de las tensiones comerciales con Estados Unidos, relacionadas con los aranceles y otro tipo de sanciones impuestas por Trump de manera unilateral.

Otro aspecto que benefició al peso, de acuerdo con Banxico, es la debilidad del dólar estadounidense.

Además, en un año de bajadas abruptas de las tasas de interés en Estados Unidos, los bajos niveles de volatilidad del peso han beneficiado al carry trade, uno de los principales responsables de la apreciación reciente del peso.

Víctor Piz explica que México sigue siendo un destino atractivo para el carry trade, esto a pesar de los recortes a la tasa de interés.

Falta poco más de dos semanas para que se acabe el año, y es posible que el peso dé la sorpresa incluso para Hacienda, que en el Paquete Económico decía que el tipo de cambio estaría en los 18.7 pesos por dólar, y además del carry trade y el año de negociaciones con Estados Unidos, algunos otros factores que enlista Víctor Piz para comprender el ‘renacimiento’ del superpeso son:

Equilibrio en cuentas externas.

Buen desempeño de exportaciones, que sumaron 66.1 mil millones de dólares mensuales.

La inversión extranjera directa (IED) que superó las expectativas, con 40.9 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre.

Los ingresos de remesas, que alcanzaron los 62 mil millones de dólares entre octubre del año pasado y octubre de este año.

Aunque los fundamentales económicos estables favorecen al peso mexicano, es posible que no sea estable el nivel por debajo de los 18 pesos por dólar, ya que, según Víctor Piz, “los diferenciales de tasas entre México y Estados Unidos se están contrayendo”, lo que podría detener el carry trade.

Finalmente, a todo esto hay que sumar la incertidumbre relacionada con el T-MEC, y cómo afectará al peso rumbo a las negociaciones.