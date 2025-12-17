Mexicanos compran regalos de Navidad 2025 con cautela y control del gasto

El 32 por ciento de los mexicanos adquiere un promedio de 4 a 5 regalos durante la temporada navideña. (Cuartoscuro).

Los hogares mexicanos llegaron al final del 2025 con un optimismo medido, donde el 51 por ciento de ellos contendrá mayores desembolsos en compras navideñas, gastando lo mismo que el año pasado y priorizando el autocontrol financiero, el ahorro y la reducción de deudas.

De acuerdo con el Estudio de compras navideñas elaborado por Deloitte, solo el 29 por ciento incrementará sus gastos, en contraste, con el restante 20 por ciento piensa recortar su presupuesto en estas fiestas decembrinas.

“En México existe un equilibrio que refleja confianza financiera y menor percepción de riesgo. La expansión del crédito formal y el acceso a compras omnicanal y la moderación de precios en categorías clave fortalecen esta estabilidad”, señaló el reporte.

Entre las razones para gastar menos por parte de los mexicanos mostraron un cambio relevante, luego de que “la preocupación laboral” pasó de 33 al 16 por ciento.

En contraste, aumentó “la cautela macroeconómica” al 26 por ciento, lo que indica que el patrón dominante no es el miedo, sino lo racional; mientras que el empleo se convirtió en el detonador principal del consumo.

Por otra parte, las temporadas de ofertas como el Buen Fin o el Black Friday son las favoritas por el 24 por ciento de los mexicanos para adquirir artículos como regalos o de consumo personal configurando un ciclo extendido de promociones que garantice disponibilidad de productos y tiempos de entrega.

En este sentido, el 32 por ciento de los mexicanos adquiere un promedio de 4 a 5 regalos durante la temporada navideña, con un ticket promedio que va de los 31 a 100 dólares, es decir, entre los 500 y mil 800 pesos, en promedio por regalo, en categorías como tecnología, perfumería, moda premium, entre otros.

De acuerdo con Deloitte, México se consolidó como un país con mayor madurez digital, ya que una tercera parte de los encuestados dijo adquirir entre el 21 por ciento y 55 por ciento de sus compras en tiendas en línea.

El restante 27 por ciento de encuestados acude a tiendas departamentales, mientras que 19 por ciento a tiendas especializadas de ropa.

“Las preferencias de los consumidores evolucionan, ya que hay menos improvisación, más búsqueda de valor y mayor omnicanalidad. El sector retail tiene la oportunidad de combinar la emoción y el valor, quienes logren consolidarlas serán los ganadores de la temporada”, señaló el estudio.