Aunque se enoje Trump: Analistas prevén pausa en recortes de la Fed a la tasa de interés hasta junio

La Fed no haría recortes a la tasa de interés en eu al menos hasta junio.

El mercado descarta un recorte de tasa por parte de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de este miércoles 28 de enero, y se prevé un ajuste hasta junio, ante menores presiones en el mercado laboral y en los niveles inflacionarios.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, de Chicago Mercantile Exchange (CME), la probabilidad de que la tasa de fondeo se mantenga en su rango actual, de 3.5 a 3.75 por ciento, para este miércoles, es de 95.6 por ciento.

Las cifras apuntan a un ajuste de 25 puntos en junio y otro más adelante, con lo que la tasa cerraría este año en un nivel de 3.0 a 3.25 por ciento incluso pese a las amenazas de Trump y la presión para remover al presidente de la Fed, Jerome Powell.

Michael Feroli, economista jefe para Estados Unidos de JP Morgan, indicó que el informe de empleo de diciembre alivió las preocupaciones sobre la desaceleración del mercado laboral, con la tasa de desempleo descendiendo ligeramente al 4.4 por ciento, y como resultado, ya no espera que la Fed flexibilice su política monetaria hoy.

“La reciente estabilización de la tasa de desempleo debería finalmente aportar cierta cohesión al FOMC, y ahora prevemos que el Comité mantendrá sus actividades en suspenso en la reunión de enero”, indicó.

“Después de recortar las tasas de interés en cada una de las últimas tres reuniones, esperamos que el Comité Federal de Mercado Abierto haga una pausa prolongada porque la tasa de los fondos federales está cerca de ser neutral, los riesgos a la baja para el mercado laboral han comenzado a disminuir y la inflación ha alcanzado su punto máximo”, señaló Michael Pearce, economista en jefe para Estados Unidos, de Oxford Economics.

La firma estima que la Fed reducirá las tasas de interés en junio y septiembre, con un nivel terminal cercano al 3 por ciento.

Para Wells Fargo, el banco central de EU se inclinará cada vez más hacia una flexibilización menor este año, dados los actuales y más recientes indicadores económicos. Prevén que el banco central reducirá la tasa al 3.0-3.25 por ciento en 2026, con dos recortes de 25 puntos básicos en marzo y junio.