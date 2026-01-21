Trump advierte a Powell: ‘Si se queda en la Fed, no tendrá una vida feliz’; afina lista de sucesores

El presidente Donald Trump sugirió que Jerome Powell no disfrutaría de su mandato si permaneciera en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal después de que expirara su período como presidente, en el último ataque contra el jefe del banco central.

“Ya veremos cómo se resuelve todo”, dijo Trump en una entrevista con la CNBC desde Davos, Suiza, transmitida el miércoles. Sin embargo, al ser presionado sobre la posibilidad de que Powell permanezca como gobernador de la Reserva Federal hasta 2028, Trump, quien ha estado buscando un sustituto, advirtió que “si eso sucede, no creo que su vida sea muy feliz”.

La administración Trump ha intensificado su lucha contra el actual presidente de la Reserva Federal, emitiendo citaciones que insinúan una posible investigación penal sobre la renovación de la sede del banco central en Washington. La enérgica oposición de Powell a dicha investigación —denunciando la investigación como un intento de “presión política”— ha generado especulaciones sobre su posible permanencia en el cargo incluso después de que finalice su mandato en mayo.

En tal escenario, Powell probablemente mantendría una fuerte influencia sobre las decisiones políticas del banco central más poderoso del mundo.

Si Powell se queda en el cargo, también le negaría a Trump otra vacante en la Junta de Gobernadores. A menos que se eligiera a otro gobernador en funciones como próximo presidente, la Casa Blanca se vería obligada a utilizar el puesto que ocupa actualmente el gobernador Stephen Miran para instalar al candidato de Trump en el banco central.

Miran, quien se encuentra en licencia sin goce de sueldo en su puesto como asesor económico principal del presidente, fue confirmado para un mandato que concluye este mes, pero puede permanecer en su cargo hasta ser reemplazado.

Trump acorta la lista de candidatos para reemplazar a Powell en la Fed

La búsqueda, que lleva meses, de un nuevo presidente de la Reserva Federal por parte de Trump parece estar llegando a su fin; el presidente dijo el miércoles que había reducido la lista de contendientes en lo que se ve como una carrera de cuatro personas.

“Yo diría que quedan tres, pero quedan dos, y probablemente pueda decirles que queda tal vez uno en mi mente”, dijo Trump.

Rick Rieder de BlackRock Inc., el director del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett, el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller y el ex gobernador Kevin Warsh son vistos como los candidatos finales después de una búsqueda dirigida por el secretario del Tesoro Scott Bessent.

Anteriormente se consideraba que Hassett era el favorito para el cargo, pero la semana pasada Trump expresó su preocupación de que trasladar a Hassett a la Fed privaría a su administración de un poderoso mensajero en política económica, una preocupación que reiteró el miércoles.

“Me gusta realmente mantenerlo donde está”, dijo Trump.

Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock, ha ganado impulso, según algunas personas familiarizadas con el asunto, que dicen que se lo considera potencialmente más fácil de confirmar.

Las citaciones de la administración Trump a la Reserva Federal también han amenazado con complicar la capacidad de Trump para obtener la confirmación de quien designe para reemplazar a Powell. El senador Thom Tillis, republicano del comité bancario de la cámara, ha prometido oponerse a cualquier nominación a la Reserva Federal hasta que se resuelva ese caso.

Trump minimizó las preocupaciones sobre ese escenario en la entrevista de CNBC, respondiendo a las preguntas con un “lo que sea”.

“No va a ser senador por mucho más tiempo”, dijo sobre Tillis, quien no buscará la reelección este año.