Gobernador de la Fed se alínea con Trump: ‘Necesitamos empezar a recortar la tasa en la próxima reunión’

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que el banco central de Estados Unidos debería comenzar a bajar las tasas de interés este mes y realizar múltiples recortes en los próximos meses, aunque se mostró abierto a debatir el ritmo preciso de las reducciones.

“Necesitamos empezar a recortar las tasas en la próxima reunión, y no tenemos que hacerlo en una secuencia rígida de pasos”, señaló Waller el miércoles en una entrevista con CNBC.

“Podemos ver cómo evolucionan las cosas, porque la gente todavía está preocupada por la inflación por los aranceles. Yo no lo estoy, pero todos los demás sí”.

Los funcionarios de la Fed lidian con el impacto económico de los aranceles, justo cuando el mercado laboral muestra señales de debilidad.

El aumento de los precios en servicios mantiene la inflación por encima de la meta del 2 por ciento de la Fed, mientras que revisiones recientes a los datos económicos apuntaron a una fuerte desaceleración en la contratación.

En su reciente discurso en Jackson Hole, Wyoming, el presidente Jerome Powell abrió la puerta a un recorte de tasas cuando los funcionarios se reúnan a finales de este mes, advirtiendo de riesgos crecientes de un repunte en el desempleo.

Waller discrepó de la decisión del banco central en julio de mantener las tasas sin cambios y, en cambio, fue partidario de un recorte de un cuarto de punto.

El funcionario dijo que cree que la política actual de la Fed todavía está por encima de la tasa neutral, el nivel en que la política monetaria ni estimula ni frena la economía.

“Sabemos, más o menos, que queremos acercarnos a un nivel neutral”, señaló. “Sabemos aproximadamente cuánto se podría recortar, digamos 100 o 150 puntos básicos. Pero la rapidez con la que lo logremos dependerá de los datos que se publiquen”.

Si Trump toma el control de la Fed, es ‘un peligro muy serio’

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió que si el presidente estadounidense, Donald Trump, tomara el control de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), a la vista de sus decisiones y declaraciones para conseguirlo, “sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial”.

En una entrevista, consideró que esa toma de control “será difícil” teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ha dicho que revocar a un gobernador de la Reserva Federal sólo se puede hacer por hechos graves.

No obstante, señaló que si eso ocurriera “sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial” porque la política monetaria de la Fed tiene efectos en la estabilidad de precios y en el empleo y “los efectos que eso tendría en el mundo entero serían muy preocupantes”.

Trump anunció el despido de la gobernadora Lisa Cook, que ha recurrido ese cese ante la Justicia, amparándose en una investigación por una investigación sobre un posible fraude hipotecario que lanzó la propia Administración del presidente estadounidense.

Con información de EFE