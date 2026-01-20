El ataque a la autonomía del Fed

La semana antepasada, el presidente del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, publicó un video en redes sociales comentando que recibió citatorios para presentarse ante un jurado con la posibilidad de que se le acuse penalmente por su comparecencia ante el Senado sobre las renovaciones que se llevaron a cabo a los edificios históricos del Fed, en Washington, DC. Aunque oficialmente se argumenta que todo gira en torno a dicha comparecencia, en el video Powell comentó que está convencido de que el verdadero motivo es ejercer presión sobre la independencia del Fed para reducir las tasas de interés, decisión que no siempre coincide con las preferencias del presidente. Pese a estas amenazas sin precedentes, Powell subrayó que su compromiso ha sido siempre cumplir con su responsabilidad de manera imparcial, como lo ha hecho en las últimas cuatro administraciones tanto republicanas como demócratas. Asimismo, reiteró su determinación de servir al pueblo estadounidense con integridad, aún frente a intentos de intimidación política (https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20260111a.htm).

Desde el punto de vista académico, Lippi (1999) define la independencia de la banca central como la delegación de la política monetaria a un banquero central cuyas decisiones no pueden ser revocadas por el responsable de la política económica de un país (ie Presidente). Ahora bien, ¿Qué hace que la imposibilidad de revocación sea relevante para una economía? Hay dos formas de verlo. Por un lado, un Presidente de un país podría tener incentivos para disminuir el nivel de las tasas de interés, con el fin de estimular la economía en el corto plazo, aunque esto sea a costa de generar una mayor inflación en el mediano plazo. Esto podría ayudarle a reelegirse o a incrementar la posibilidad de que los ciudadanos voten por el partido en el poder en elecciones próximas. Por otro lado, Blinder (1996) lo pone desde la perspectiva en la que una vez que se tienen mayores niveles de inflación “los costos de la desinflación se pagan al inicio, y los beneficios —una menor inflación— solo se obtienen de manera gradual con el tiempo”.

Por lo tanto, un banco central políticamente vinculado estaría tentado a explotar estos beneficios de corto plazo, aunque sea a costa del futuro. Herrendorf y Neumann (1999) sostienen que un banco central políticamente desvinculado —es decir, independiente— muestra menos incentivos para preocuparse por las posibilidades de reelección del gobierno, lo que reduce la probabilidad de usar la política monetaria que genere una inflación sorpresiva o que posponga decisiones para atajar mayores niveles de inflación.

Ahora bien, considero que una pregunta a la que hay que dar respuesta es ¿Qué variables se han identificado como las más relevantes para medir el nivel de independencia de un banco central? Lejos de querer ahondar en los índices que se han creado, expertos en el tema como Cukierman, Webb y Neyapti (1992) consideran cuatro categorías: (i) Variables del presidente del banco central, gobernador o director general (plazo en el cargo, quién lo nombra, etc.); (ii) variables sobre la formulación de política (quién la formula, autoridad final, rol en el presupuesto); (iii) objetivos del banco central; y (iv) variables sobre limitaciones en el otorgamiento de crédito del banco central al gobierno (tipo de límites, plazos de los préstamos, condiciones, etc.).

Así, en la medida en que existan contrapesos para los nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno, como ratificaciones del Senado, así como nombramientos escalonados entre los periodos de gobierno, obstáculos para removerlos de su cargo, la autonomía presupuestal y restricciones significativas para que el banco central otorgue algún tipo de crédito al gobierno de un país son algunas de las formas en las que nos podemos dar cuenta qué tan independiente puede ser un banco central.

Ahora, en cuánto a consecuencias prácticas recientes, como escribí el año pasado (“Aranceles, crecimiento, el Fed y el dólar”, 22 de abril de 2025), una lección esencial sobre política monetaria global es que los políticos que interfieren con la autonomía de sus bancos centrales suelen enfrentar tasas de interés mucho más altas, de manera totalmente inversa al objetivo que desean lograr. Por ejemplo, en Brasil, el presidente Lula da Silva criticó constantemente las decisiones del Banco Central de Brasil (BCB), pidiendo una reducción en la tasa Selic. A pesar de que la tasa estaba cerca del 10 por ciento con tendencia a bajar en 2024, hoy se encuentra en 15 por ciento. En un caso más extremo, Turquía ha experimentado cambios significativos desde 2019, cuando el presidente Erdogan intervino en el Banco Central de Turquía (CBT) despidiendo a su gobernador. La tasa que solía estar alrededor de 8.00 por ciento durante muchos años llegó a alcanzar niveles de 50 por ciento. Esto no quiere decir que el Fed tenga ahora que dar “una vuelta en u” y empezar a subir las tasas de interés, pero en lugar de observar tasas más bajas, el “tiro podría salir por la culata” y simplemente obstaculizar la posibilidad de continuar bajando tasas.

