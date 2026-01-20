¿Trump se apresura a bajar tasa de interés? Elección de presidente de la Fed se anunciaría la próxima semana

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el presidente Donald Trump podría anunciar su elección para el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) tan pronto como la próxima semana, en medio de una intensa anticipación por la búsqueda de la Casa Blanca de un nuevo jefe del banco central.

“Tenemos cuatro candidatos fantásticos; dependerá del presidente y me imagino que hará un anuncio tal vez la próxima semana”, mencionó Bessent en declaraciones en una conferencia de prensa el martes en Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial.

El proceso de elección de un sucesor para el actual presidente Jerome Powell es visto como una carrera de cuatro personas, con Rick Rieder de BlackRock Inc., el director del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett, el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller y el exgobernador Kevin Warsh como los contendientes finales después de una larga búsqueda que ha sido dirigida por Bessent.

Pero la dinámica de la contienda parece haber cambiado en las últimas semanas. Hassett fue considerado en un principio el favorito, pero la semana pasada Trump se mostró reticente a nominarlo, preocupado por la posibilidad de que esto privara a la administración de uno de sus más influyentes representantes en la economía.

“De hecho, quiero que te quedes donde estás, si quieres saber la verdad”, le comentó Trump a Hassett durante un evento en la Casa Blanca. Sin embargo, no quedó claro si esas declaraciones indicaban un cambio en las deliberaciones internas o si eran una declaración improvisada del presidente.

La decisión de citar a la Reserva Federal en una investigación sobre su gestión de una renovación y los comentarios de Powell al Congreso sobre las obras también infundieron incertidumbre en el proceso. Esta medida provocó una reacción negativa en Washington, incluso por parte del senador republicano Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado, quien ha amenazado con oponerse a cualquier nominación de la Reserva Federal hasta que se resuelva el caso.

Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock, ha ganado impulso, según algunas personas familiarizadas con el asunto, que dicen que se lo considera potencialmente más fácil de confirmar.