Peso avanza ante el dólar en día de la decisión de la Fed: Tipo de cambio está en 17.21 unidades

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 28 de enero.

Es día de decisión de política monetaria de la Reserva Federal y el peso avanza moderadamente ante el dólar ante la expectativa de que la tasa de interés se quedará sin cambios.

De acuerdo con Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 17.21 unidades, 3 centavos menos en comparación con el cierre del martes 27 de enero reportado por el Banco de México.

El mercado coincide en que la Fed, investigada por el Departamento de Justicia por el costo de su nueva sede, dejará sin cambios la tasa de interés en un rango de 3.5-3.75 por ciento, lo que desafiaría el deseo del presidente Donald Trump de ‘abaratar’ los costos de endeudamiento en EU.

La atención se mantendrá también en el tono del comunicado de la Fed así como a la conferencia de prensa que Jerome Powell, presidente del banco, ofrecerá durante la tarde de este 28 de enero.

El tipo de cambio también reacciona a los comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien disipó las especulaciones de que Estados Unidos podría estar considerando intervenir en el mercado de divisas para vender dólares a cambio de yenes japoneses.

Estados Unidos “absolutamente no” está interviniendo en el mercado de divisas para fortalecer el yen, declaró Bessent en una entrevista con CNBC. Al preguntársele si se podría tomar tal medida, respondió que “no hacemos comentarios al respecto, salvo para decir que tenemos una política de un dólar fuerte”.

Tipo de cambio puede dispararse hasta las 17.50 unidades

Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, indicó la proyección para el resto del día será un entorno de alta volatilidad con un rango de movimiento para el tipo de cambio entre los 17 y 17.50 pesos.

El especialista añadió que también existe la posibilidad de ver al peso en el terreno de las 16 unidades si la Fed se muestra excesivamente suave y en línea con el objetivo de recortes.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en los 17.75 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.71 unidades.

Con información de Bloomberg