¿Japón ‘desinflará’ al peso mexicano? Analistas prevén desinversión de acciones y caída del carry trade

Los mercados en México están vulnerables ante la caída del mercado de bonos en Japón.

Los mercados de bonos de Malasia y México, incluido el peso mexicano, se encuentran entre los que corren mayor riesgo si un nuevo aumento en los rendimientos japoneses impulsa a los inversores del país a repatriar capital, según HSBC Holdings Plc

Un análisis de las tenencias de bonos y acciones de mercados emergentes por parte de inversores japoneses muestra que Malasia, Chile y México están “desproporcionadamente expuestos”, escribieron los estrategas Alastair Pinder y Pankaj Agarwala en una nota.

“Una fuerte liquidación de bonos del JGB también podría impulsar la repatriación de tenencias de acciones en el extranjero, y Taiwán, India y Sudáfrica parecen vulnerables”, agregaron.

Si bien una posible desconexión de una operación de carry trade —en la que los inversores venden activos de mayor rendimiento para cerrar posiciones financiadas en yenes— es “el mayor riesgo”, las probabilidades de que se produzca un acontecimiento de ese tipo en el corto plazo son limitadas, escribieron los estrategas.

La repentina caída de los bonos del gobierno japonés (JGB) la semana pasada, que disparó los rendimientos locales a máximos históricos y desató la volatilidad en los mercados mundiales, ha puesto a los operadores en alerta ante cualquier indicio de que los inversores japoneses estén regresando su dinero a casa. Unos 5 billones de dólares del capital del país están invertidos en el extranjero, y eso sin contar los yenes que los fondos extranjeros han tomado prestados para invertir en activos financieros en todo el mundo.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Japón también corre el riesgo de ejercer una presión alcista sobre los rendimientos de los bonos a nivel mundial, lo que a su vez perjudicaría las valoraciones, escribieron los estrategas de HSBC en una nota fechada el 26 de enero. En este sentido, un análisis de los rendimientos relativos del mercado con los cambios en el rendimiento estadounidense a 10 años muestra que Corea y Taiwán son los que corren mayor riesgo, añadieron.

La caída del JGB se produjo cuando los planes de la primera ministra Sanae Takaichi de recortar impuestos e impulsar el gasto generaron inquietud sobre la liberalización fiscal. Los operadores están alerta ante una mayor volatilidad en los mercados antes de las elecciones del 8 de febrero y ante los crecientes rumores de una intervención de las autoridades para apoyar al yen.