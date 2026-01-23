Yen japonés tiene su mayor salto desde agosto; autoridades intervendrían en el mercado

El yen registró abruptamente su mayor alza en un día desde agosto ante la especulación de que las autoridades japonesas podrían estar preparándose para montar una intervención en el mercado para detener la caída de la moneda.

El yen se recuperó hasta un 1.75 por ciento, hasta los 155.63 por dólar, extendiendo las ganancias observadas durante la jornada asiática a su nivel más alto del año. Estos movimientos revirtieron lo que había sido una caída constante hacia niveles vistos por última vez en 2024, cuando Japón intervino para comprar la moneda.

El salto en la sesión estadounidense se produjo cuando los operadores informaron que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York había llamado a instituciones financieras para preguntar sobre el tipo de cambio del yen. Wall Street lo interpretó como una señal de que el banco se preparaba para ayudar a las autoridades japonesas a intervenir directamente en el mercado cambiario para apuntalar el yen.

“Ni las autoridades estadounidenses ni las japonesas parecen contentas con el valor del yen en este momento”, afirmó Jason Furman, profesor de economía de Harvard y presidente del Consejo de Asesores Económicos del expresidente Barack Obama. “Todos están ansiosos por algo que lo cambie”.

Representantes de la Reserva Federal de Nueva York declinaron hacer comentarios. Representantes del Tesoro de Estados Unidos no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios. La Reserva Federal de Nueva York suele actuar como la agencia fiscal del Tesoro.

El ministro de finanzas de Japón, Satsuki Katayama, y ​​el principal funcionario monetario del país emitieron nuevas advertencias a los especuladores a principios de este mes tras la depreciación del yen. La última intervención de Japón en los mercados cambiarios para apoyar la moneda fue en 2024, cuando el yen superó el nivel de 160. Esto fue precedido por controles de tipos de interés.

Las revisiones de tipos de interés a menudo han servido como advertencia a los operadores de que las autoridades consideran excesivas las fluctuaciones de la moneda y están dispuestas a comprar o vender en los mercados cambiarios para influir en el precio del yen. Suelen ocurrir cuando aumenta la volatilidad y las intervenciones verbales no logran frenar las fluctuaciones.

Movimientos volátiles del yen

La volatilidad del yen se produce tras una semana de turbulencias en los mercados de bonos del gobierno japonés, previo a la reunión de política monetaria de enero del Banco de Japón, en la que los funcionarios mantuvieron estables los costos de endeudamiento de referencia. El rendimiento del bono japonés a 40 años alcanzó su nivel más alto desde su debut a principios de esta semana, impulsado por el temor a un fuerte gasto público bajo la presidencia del primer ministro Sanae Takaichi y al aumento de la inflación.

Estas preocupaciones han aumentado la angustia en torno a la moneda japonesa, que a principios de este mes cayó hacia la marca de 160 por dólar, un nivel históricamente débil seguido de cerca por los operadores de divisas y en torno al cual las autoridades japonesas han intervenido anteriormente para ofrecer apoyo.

“La atención del mercado en el yen se debe a la volatilidad del mercado de bonos japoneses a principios de esta semana”, declaró Ed Al-Hussainy, gestor de cartera de Columbia Threadneedle Investment. “Es posible que el Tesoro estadounidense esté preocupado por las repercusiones de los bonos del Tesoro japonés (JGB) en el mercado de bonos del Tesoro y esté estudiando la intervención cambiaria como herramienta de estabilización. Si este riesgo es significativo es una incógnita”.

Pero los controles de tasas, e incluso la intervención efectiva, «históricamente no han tenido efectos persistentes», afirmó Furman, de Harvard. Se necesitaría un cambio real de política para lograrlo.