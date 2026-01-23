Wall Street rompe con buena racha y abre con pérdidas:¿Cómo cotiza HOY?

Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0.59 por ciento, hasta 49.093 unidades, rompiendo así con las ganancias conseguidas las últimas sesiones ante la disminución de los temores geopolíticos.

Los mercados operan con baja volatilidad y mantienen un sentimiento de menor aversión al riesgo por la disipación de fricciones geopolíticas clave y un dinamismo excepcional en el sector de semiconductores.

El Nasdaq reporta un descenso del 0.4 por ciento, en los 23 mil 426 puntos, seguido por el S&P 500 que sube 0.02 por ciento, en los 6 mil 914 enteros.

La baja volatilidad se mantiene con un movimiento marginal, medida por el índice VIX, el cual registra un avance del 1.4 por ciento en las primeras horas de negociación.

Asimismo, índices accionarios en Europa reportan disminuciones moderadas en su mayoría, como el 0.81 por ciento, para el IBEX 35 de España, que ronda en los 17 mil 519 enteros, el DAX en Alemania con 0.07 por ciento a la baja, se sitúa cerca de las 24 mil 840 unidades, el CAC 40 de Francia baja 0.3 por ciento y se ubica en los 8 mil 122 puntos.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una subida mínima del 0.01 por ciento, colocándose en los 68 mil 359 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, baja 0.22 por ciento, al ubicarse en los mil 348 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones a la alza de 2.9 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 61.08 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent sube 2.7 por ciento, en un nivel de 65.7 billetes verdes el barril.