Peso gana casi 30 centavos al dólar en una semana; tipo de cambio cierra en 17.37 unidades

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 23 de enero.

El peso mexicano cerró con un avance moderado ante una baja volatilidad en los mercados este viernes, lo que le ayudó a consolidar una ganancia semanal de casi 30 centavos.

El Banco de México (Banxico) reportó que el peso mexicano se apreció 0.6 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio cerró en las 17.37 unidades, 11 menos con respecto al cierre del jueves 22 de enero.

En el balance semanal, la moneda mexicana acumuló una ganancia de 27 centavos considerando que el tipo de cambio cerró en 17.64 unidades el viernes 16 de enero.

¿Por qué el peso se apreció este viernes 23 de enero?

Diego Albuja, analista de mercados en ATFX Latam, el peso cerró estable en medio de una relativa calma en los mercados financieros globales.

“Considero que este cierre refleja un equilibrio temporal entre dos fuerzas: El peso sigue mostrando fortaleza relativa (por el diferencial de tasas y el apetito por riesgo cuando el mercado está tranquilo), pero el dólar se mantiene sostenido porque los inversionistas siguen muy pendientes de los próximos datos económicos de EU y de la narrativa de política monetaria”, detalló.

El experto agregó que esto se traduce en un escenario más ordenado, y el tipo de cambio podría seguir moviéndose en un rango de corto plazo entre las 17.38-17.50 unidades hasta que aparezca un dato o evento que incline claramente el flujo hacia dólar o hacia peso.

La cotización del dólar tuvo su peor semana desde mayo, gracias a que el yen japonés y otras divisas globales aprovecharon la incertidumbre creada por el presidente Donald Trump por sus amenazas contra Groenlandia y un nuevo paquete de aranceles a Europa.

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó más de 0.5 por ciento este viernes 23 de enero y acumuló una depreciación de 1.4 por ciento en la semana.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.79 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.87 unidades por cada billete verde.

Con información de Bloomberg