Menor aversión al riesgo ‘juega’ a favor del peso: Tipo de cambio HOY 22 de enero

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 22 de enero.

El peso mexicano aprovecha el ‘sentimiento’ de menor aversión al riesgo en los mercados para apreciarse ligeramente ante el dólar en la sesión de este lunes 22 de enero.

Bloomberg reporta que el peso mexicano se aprecia 0.10 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.46 unidades, 2 centavos menos comparado con el cierre del miércoles 21 de enero, cuando se ubicó en su mejor nivel desde mayo de 2024.

El mercado se mantiene con baja volatilidad digiriendo los recientes o últimos comentarios del presidente Donald Trump, quien anunció un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia, aunque no dio más detalles.

El presidente de EU dijo que en consecuencia, ya no aplicará un arancel de 10 por ciento a las exportaciones de ocho países europeos que se opusieron a sus planes de comprar Groenlandia, entre los que estaban Alemania, Dinamarca y Francia.

En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el dato de inflación de la primera quincena de enero. Si bien el dato de 3.77 por ciento fue menos de lo esperado por los mercados, también estuvo por arriba del cierre de la inflación en diciembre, que fue de 3.69 por ciento.

La aceleración del nivel de los precios fue propiciada por el componente subyacente, cuya inflación fue de 0.43 por ciento, la más alta para un periodo igual desde 2023.

Precio del dólar en bancos HOY 22 de enero

El banco Banamex informa que el dólar se vende en 17.91 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.93 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.26 por ciento, mientras que para el caso del bono mexicano del mismo plazo es de 9.21.

Con información de Mario Luna