2025, el año del ‘superpeso’: Cierra con mayor ganancia anual desde 1994

El peso mexicano tuvo su mejor cierre de año desde 1994.

El peso mexicano tuvo una ganancia de 13.7 por ciento ante el dólar en todo 2025, al cerrar en el piso de las 18 unidades este miércoles 31 de diciembre.

En el año 2024, el tipo de cambio cerró en 20.88 unidades por dólar, mientras que este año el cierre se ubicó en 18.00 pesos por billete verde, según los datos del Banco de México (Banxico).

En la jornada de este miércoles, el peso tuvo una depreciación mínima debido al volumen reducido de operaciones por la cercanía del Año Nuevo, cuando hay menos participación por parte de los inversores y operadores.

Con este avance arriba del 13 por ciento, el peso tiene su mejor desempeño desde diciembre de 1994.

¿Cómo cerró el peso mexicano HOY 31 de diciembre de 2025?

Los registros del Banco de México (Banxico) reflejaron que el tipo de cambio se ubicó en los 18 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.07 por ciento o bien de 1.2 centavos, comparado con su último dato de cierre.

De acuerdo con Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, el comportamiento observado durante estos días previos al feriado del Año Nuevo, reduce la volatilidad para coberturas y operaciones comerciales, mientras el mercado espera nuevos catalizadores que definan la dirección del dólar en el arranque del próximo año.

Durante la sesión overnight la cotización alcanzó un mínimo de 17.96 y un máximo de 18.01 en el mercado spot.

De acuerdo con los analistas de Monex, las divisas de mercados emergentes, incluido el peso mexicano, retroceden ante la pequeña corrección alcista del dólar americano.

Además, los expertos destacaron que la mayoría de participantes estarán atentos a las decisiones de política monetaria para 2026, el cual, en buena medida es un catalizador importante que definirá la volatilidad de los mercados globales.

Entre las pocas noticias económicas relevantes, destacó el anuncio del presidente de China, Xi Jinping, donde indicó que la economía alcanzará su objetivo de crecimiento del 5 por ciento en 2025, después de lo que llamó un año extraordinario.

¿Cómo cerró el precio del dólar HOY?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 18.42 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Citibanamex.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registró una subida marginal de 0.04 por ciento, en los 98.25 enteros.

En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) avanzó 0.03 por ciento con mil 203.41 puntos.