Perfila el peso una ganancia histórica en el presente año

El peso logró apreciarse a pesar de los desafíos que ha atravesado la economía mexicana, mostrando que existe una creciente desconexión con la economía real, ya que ésta ha mostrado signos de debilitamiento. [Fotografía. Shutterstock]

El peso mexicano acumula una apreciación de 13.9 por ciento en lo que va de este año, lo que representa su mejor desempeño desde que está en libre flotación, a partir de diciembre de 1994.

Buena parte de este movimiento se debe a la debilidad internacional del dólar, donde el índice dólar DXY muestra una contracción de 9.6 por ciento en este 2025, reflejo del deterioro en las expectativas de crecimiento y las previsiones de menores tasas de interés.

El peso logró apreciarse a pesar de los desafíos que ha atravesado la economía mexicana, mostrando que existe una creciente desconexión con la economía real, ya que ésta ha mostrado signos de debilitamiento.

Para Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, se pueden destacar tres factores clave que han favorecido el desempeño del peso. “La debilidad del dólar, las operaciones de carry trade y, el incremento en el precio de la plata’’.

Agregó que el bloque de países que pertenece a los llamados BRICS han estado comerciando entre ellos sin pasar por el dólar americano, lo que provoca en buena parte una menor demanda de dólares.

Por otra parte, las operaciones de carry trade siguen favoreciendo a México por el diferencial de tasa de interés con la economía norteamericana y la relativa baja percepción del riesgo hacia el país que, a pesar de las medidas arancelarias de Trump, se ha visto menos afectado de lo que se pensaba en el inicio de esta política proteccionista.

De cara a 2026, los expertos coinciden en que el peso podría verse envuelto en algunos meses con cierto nerviosismo que se irán desarrollando en la primera mitad.

De acuerdo con Andres Abadia, economista en jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics, no se descartan episodios de volatilidad. “Es probable que el peso enfrentará mayor volatilidad por recortes adicionales por parte de Banxico, riesgos políticos y la revisión del T-MEC, generando una depreciación moderada’’, añadió.

Además del peso mexicano, las acciones mexicanas han tenido un crecimiento notable a lo largo del 2025.

Peso mexicano con racha positiva de ganancias

Un entorno caracterizado por bajos niveles de liquidez ante las festividades decembrinas, aunado a un mayor debilitamiento del dólar, dio paso a que la moneda nacional ligara una quinta semana consecutiva de ganancias, convirtiéndose en su racha de apreciaciones semanales más larga desde enero del 2024.

Los registros reportados por el Banco de México determinaron que el tipo de cambio alcanzó una paridad de 17.8930 pesos por dólar, nivel bajo el cual acumuló una apreciación de 0.59 por ciento o 10.64 centavos, durante la semana previa.

Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en Jefe de VALMEX Casa de Bolsa, detalló que, la apreciación reciente del peso no puede atribuirse únicamente al debilitamiento cíclico del dólar, “de hecho, en nuestro escenario la tendencia del tipo de cambio responde a una interacción entre factores globales y una estructura local de oferta de divisas que permanece sólida”.

Refirió que el peso mantiene un superávit estructural de divisas privadas derivado de exportaciones manufactureras, remesas en niveles altos y un turismo que sigue expandiéndose incluso con un ciclo global más lento, lo que sostiene una base amplia de oferta que ancla al tipo de cambio.

Bolsas en México superan a New York

Las acciones mexicanas también se han mostrado positivas en el año, sorprendiendo a los inversionistas, logrando desligarse de las cifras macroeconómicas, las cuales no han sido alentadoras.

El índice S&P/ BMV IPC reporta un rendimiento en lo que va del año del 32.6 por ciento, y el FTSE-BIVA de 29.1 por ciento, por encima del índice S&P 500, el cual acumula una ganancia en torno al 17 por ciento, el Dow Jones con 13.6 por ciento y el Nasdaq con 21 por ciento.

Abadía estimó que los mercados accionarios en México continuarán su racha positiva. “La Bolsa podría seguir subiendo, aunque a un ritmo más lento, impulsado por un consumo interno, expectativas de inversión y eventos específicos como el Mundial de Futbol que podrían impactar su trayectoria al alza’’, dijo.