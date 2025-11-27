Bolsa Mexicana de Valores está ‘quieta’, mientras Wall Street descansa por el ‘Thanksgiving’

El mercado de renta variable a nivel local inicia la jornada con cambios marginales, a medida que los operadores siguen especulando sobre cuáles serán los siguientes ajustes de política monetaria.

Hasta el momento el S&P/ BMV de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reporta una baja de 0.01 por ciento, alrededor de los 63 mil 233.35 puntos, en tanto, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) registra un incremento de apenas 0.01 por ciento, en las mil 257.14 unidades.

De acuerdo con analistas de GBM, “los inversionistas mantienen la mirada en la próxima decisión de la Fed, ya que el mercado asigna más de 80 por ciento de probabilidad a un recorte en diciembre. El Libro Beige mostró una economía con señales mixtas, reforzando la expectativa de un tercer recorte consecutivo”.

En Estados Unidos, Wall Street permanecerá cerrado este jueves debido al feriado que conmemora el Día de Acción de Gracias.

Por su parte, las negociaciones accionarias del lado de Europa registran movimientos mixtos, del lado de las ganancias se encuentra el DAX en Alemania con 0.38 por ciento, en los 23 mil 784.30 enteros, el segundo mayor avance es de 0.13 por ciento para el caso del CAC 40 de Francia, con 8 mil 106.89 puntos, le sigue el IBEX 35 de España con 0.10 por ciento más, hacia las 16 mil 377.22 unidades, y en contraste el FTSE 100 de Londres reporta un descenso de 0.06 por ciento, en los 9 mil 685.35 enteros.

Por su parte, los precios en el mercado internacional de petróleo amplían sus ganancias, para el caso del West Texas Intermediate (WTI) se observa un aumento de 0.24 por ciento, en los 58.79 dólares por barril, mientras que el referencial Brent con un alza de 0.06 por ciento, cotiza en los 63.17 billetes verdes por unidad.