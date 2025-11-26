Wall Street abre con ‘vibra positiva’ ante la expectativa de que la Fed ‘baje más’ la tasa de interés

El mercado de renta variable en Estados Unidos reporta movimientos positivos, aún impulsados por las expectativas de que las tasas de interés podrían ser más bajas, previo al receso por el día de Acción de Gracias.

El Nasdaq registra un aumento de 0.43 por ciento, en los 23 mil 118.07 enteros, le sigue el Dow Jones con 0.38 por ciento más, en las 47 mil 280.84 unidades, y el S&P 500 con 0.32 por ciento, ronda en los 6 mil 786.83 puntos.

“Prevemos una jornada positiva para los mercados financieros, principalmente ante el incremento en las expectativas de que el Fed continúe con los recortes en la tasa de interés en su siguiente reunión. Actualmente, el mercado descuenta una probabilidad de 81 por ciento a una baja de 25 puntos base en la tasa de referencia para la reunión de diciembre”, destacan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa el IBEX 35 de España sube 0.79 por ciento, en los 16 mil 270.30 enteros, le sigue el FTSE 100 de Londres con 0.70 por ciento más, en las 9 mil 674.62 unidades, el DAX en Alemania con 0.61 por ciento más, ronda en los 23 mil 618.02 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia con 0.59 por ciento, se coloca en los 8 mil 74.16 enteros, con 0.62 por ciento más.

A nivel local, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores suma 0.41 por ciento, en los 63 mil 476.36 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, con 0.12 por ciento más, ronda en los mil 259.20 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan descensos de 0.02 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 57.93 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.26 por ciento más, se sitúa en los 62.32 billetes verdes por unidad.