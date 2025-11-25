Wall Street ‘se corrige’ tras cifras de mercado laboral en EU: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones al interior de Wall Street presentan correcciones luego de los avances previos, a medida que los operadores asimilan las cifras del mercado laboral que se obtuvieron mediante la encuesta ADP.

Hasta ahora, el Dow Jones es el único que presenta un avance de 0.17 por ciento, en las 46 mil 525.82 unidades, mientras que las bajas son de 0.99 por ciento para el Nasdaq con 22 mil 645.10 enteros, seguido por el S&P 500 que baja 0.38 por ciento a los 6 mil 679.58 puntos.

“El mercado ahora asigna más de 80 por ciento de probabilidad a un recorte de 25 puntos base en la próxima reunión del banco central, tras los comentarios de los miembros de la Fed, John Williams y Mary Daly. Además, ante el prolongado cierre de gobierno, la reanudación de la publicación de datos económicos se mantiene en el foco de los mercados”, destacan analistas de GBM.

Por el contrario, los movimientos del lado de Europa son positivos, el CAC 40 de Francia sube 0.71 por ciento a 8 mil 16.30 enteros, el IBEX 35 de España gana 0.66 por ciento, con 16 mil 100.50 puntos, le sigue el FTSE 100 de Londres con 0.44 por ciento más, en los 9 mil 576.55 enteros, y el DAX de Alemania con 0.40 por ciento más, se coloca en las 23 mil 349.55 unidades.

A nivel local, los dos centros bursátiles arrancan la jornada con posiciones mixtas. El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.15 por ciento, en los 62 mil 430.79 enteros, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores suma 0.03 por ciento, con mil 243.95 puntos.

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) baja 2.50 por ciento y se ubica en los 57.37 dólares por barril y el referencial Brent que cede 2.41 por ciento se coloca en los 61.85 billetes verdes por unidad.