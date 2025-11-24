Wall Street cotiza con números verdes; Alphabet sube 5% por impulso de la IA

Los principales índices accionarios de Nueva York registran movimientos al alza en las primeras horas de sesión de este lunes. La tecnológica Alphabet, matriz de Google, subía un 5 por ciento gracias a Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial (IA) “más inteligente” hasta la fecha.

Los inversores se muestran con una mayor aversión al riesgo, en parte por las recientes declaraciones de Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal (Fed), señalando que abogará por un recorte de la tasa de interés en diciembre.

El Nasdaq reporta un avance del 1.57 por ciento, en los 22 mil 622 puntos, seguido por el S&P 500 que sube 0.88 por ciento, en los 6 mil 661 enteros, y para el caso del Dow Jones, este reporta una subida del 0.24 por ciento, hacia las 46 mil 355 unidades.

El viernes pasado, John Williams, del banco de la Reserva Federal de Nueva York, dijo que la Fed aún puede recortar tasas en el corto plazo, dado que la política actual es moderadamente restrictiva a lo que ahora se unen también los comentarios de Christopher Waller, en lo que pareciera aumentar las posibilidades de un recorte de tasas en diciembre por parte del banco central de EU.

Alphabet lideraba las ganancias del sector tecnológico tras animar a los inversores con Gemini 3, una herramienta que es capaz de “leer el ambiente” y generar “experiencias interactivas” sobre cualquier tema y a la que califica como “el mejor modelo del mundo en comprensión multimodal”.

¿Cómo cotiza la BMV este 24 de noviembre?

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con un aumento de 0.94 por ciento, colocándose en los 62 mil 459 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, sube 0.74 por ciento, al ubicarse en los mil 241 puntos.

Asimismo, índices accionarios en Europa reportan aumentos en su mayoría, como el 1.22 por ciento, para el IBEX 35 de España, que ronda en los 16 mil 014 enteros, el DAX en Alemania con 0.89 por ciento, se sitúa cerca de las 23 mil 296 unidades, el CAC 40 de Francia 0.3 por ciento y se ubica en los 8 mil 006 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones a la alza de 0.21 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 58.18 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent avanza 0.18 por ciento, en un nivel de 62.67 billetes verdes el barril.