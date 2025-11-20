Wall Street ‘amanece de buenas’ tras reporte de empleo en EU: Nasdaq sube más de 2%

Wall Street abrió este jueves con números verdes luego de que se conocieran los datos de empleo de septiembre en Estados Unidos que refuerzan las expectativas por una nueva bajada de tipos de interés, y ayer los resultados trimestrales de la fabricante de chips Nvidia.

El Nasdaq registra un alza de 2.31 por ciento, en los 23 mil 77.02 enteros, le sigue el S&P 500 con 1.63 por ciento más, en los 6 mil 750.04 puntos, seguido por el Dow Jones con 1.39 por ciento, en las 46 mil 767.79 unidades.

“El mercado bursátil de la inteligencia artificial sigue intacta. El mercado bursátil ha experimentado una leve corrección en lo que va de noviembre, lo que aumenta las probabilidades de un mayor fortalecimiento en diciembre”, dijo a Bloomberg Alexander Giliano de Resonate Wealth Partners.

Acciones de Nvidia suben 4% tras reporte trimestral positivo

En el plano corporativo, Nvidia subía 4 por ciento en los primeros compases tras divulgar el miércoles un aumento de beneficios del 65 por ciento interanual y una facturación récord, impulsada por el fuerte crecimiento de sus centros de datos y sus ventas del procesador Blackwell.

La tecnológica, líder en inteligencia artificial (IA), expuso también unas buenas previsiones de negocio para el trimestre en curso que calmaron los ánimos ante el temor a una burbuja en el sector, alimentado por una serie de acuerdos circulares entre empresas.

El principal ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en una conferencia para analistas, se refirió directamente a esos temores al afirmar que “se ha hablado mucho de una burbuja de IA” y asegurar que es “una visión simplista” y ellos ven “algo muy diferente”.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

A nivel local ambas bolsas muestran números verdes, ya que el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, sube 0.95 por ciento, en los 62 mil 672 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores la ganancia es de 0.93 por ciento con mil 247.14 unidades.

Del lado de Europa las ganancias son de 1.11 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 16 mil 65.10 enteros, le sigue el DAX en Alemania con 1.10 por ciento, en los 23 mil 425.24 puntos, el CAC 40 de Francia aumenta 1.01 por ciento, con 8 mil 34.88 enteros, y el FTSE 100 de Londres con 9 mil 561.33 unidades, suma 0.58 por ciento.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) avanza 0.74 por ciento y se ubica en los 59.88 dólares por barril y el referencial Brent que suma 0.77 por ciento se coloca en los 64.00 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.