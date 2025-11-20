Mercado laboral divido en EU: Puestos repuntan, pero tasa de desempleo alcanza su nivel más alto en 4 años

El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en septiembre y la tasa de desempleo subió de forma ligera, lo que sugiere que el mercado laboral mostró signos de estabilización antes del cierre del gobierno.

El empleo no agrícola aumentó en 119 mil puestos tras la revisión a la baja del mes anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el jueves. La tasa de desempleo subió al 4.4 por ciento, la más alta en casi cuatro años, lo que refleja un aumento en el tamaño de la fuerza laboral.

El informe de empleo de septiembre, cuya publicación estaba prevista inicialmente para el 3 de octubre, fue el primer dato importante que faltó durante el cierre del gobierno.

Sin embargo, dado que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) ya completó la recopilación de datos cuando comenzó el cierre el 1 de octubre, el informe se encuentra entre los primeros en publicarse tras la reapertura.

¿Cuáles fueron los sectores donde más empleos se generaron en EU?

El avance de septiembre se concentró en los sectores de salud, ocio y hostelería. Los sectores de manufactura, transporte, almacenamiento y servicios empresariales registraron descensos. Las nóminas del sector privado aumentaron en septiembre al mayor ritmo en cinco meses.

El panorama desactualizado, que incluye la caída de 4 mil empleos en agosto, sugiere un mercado laboral estadounidense inestable al inicio del último trimestre del año. Informes anteriores mostraron una débil contratación en un contexto de baja contratación y pocos despidos. Desde entonces, esto dio paso a una oleada de anuncios de despidos, lo que exacerbó la preocupación de los estadounidenses por la seguridad de su empleo.

¿Desaceleración del mercado laboral justifica recorte de la Fed?

Este será el último informe de empleo que la Reserva Federal verá antes de su reunión del 9 y 10 de diciembre, y los funcionarios están divididos sobre si la desaceleración del mercado laboral justifica otro recorte de los tipos de interés.

El presidente Jerome Powell declaró el mes pasado que otra reducción en diciembre “no es una conclusión inevitable, ni mucho menos”, y “muchos” responsables de la política monetaria se inclinaron en octubre en contra de volver a recortar los tipos, según las actas de dicha reunión.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron y los futuros del S&P 500 subieron en las primeras operaciones tras la publicación del informe.

Según datos publicados el jueves, las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en tres semanas durante el período que finalizó el 15 de noviembre, informó el Departamento de Trabajo. Las solicitudes continuas, un indicador de quienes reciben prestaciones, aumentaron a su nivel más alto desde finales de 2021.

Cancela siguiente informe de empleo con datos de octubre

La Oficina de Estadísticas Laborales anunció el miércoles que el informe de empleo de octubre, previsto para el 7 de noviembre, no se publicará. En su lugar, las cifras de nóminas se incorporarán al informe de noviembre, que se publicará el 16 de diciembre, después de la próxima reunión de la Reserva Federal. Sin embargo, estadísticas clave como la tasa de desempleo no se incluirán.

La encuesta de hogares que sustenta esas cifras no pudo realizarse debido al cierre gubernamental de duración récord, y la Oficina afirmó que no puede recopilar los datos de forma retroactiva.

Ante la marcada desaceleración de la inmigración observada este año, la encuesta de hogares ofrece una visión más clara de la dinámica del mercado laboral estadounidense. La tasa de participación —el porcentaje de la población que trabaja o busca trabajo— alcanzó su nivel más alto en cuatro meses en septiembre, gracias al aumento de las mujeres. La tasa para los trabajadores de entre 25 y 54 años, también conocidos como trabajadores en edad productiva, se mantuvo en su nivel más alto en un año.

Mientras tanto, el número de personas que trabajan a tiempo parcial por motivos económicos disminuyó en su mayor descenso en un año, al igual que la proporción de desempleados de larga duración. El número de personas que perdieron su empleo de forma permanente alcanzó su nivel más alto desde finales de 2021.

Al mismo tiempo, el informe mostró que el aumento mensual en el salario promedio por hora fue el menor desde junio. Los economistas prestan mucha atención a este indicador como motor del gasto de los hogares, que se polarizó aún más, con los estadounidenses más ricos impulsando casi la mitad del gasto total.

De cara al futuro, si bien se publicarán las cifras de empleo de octubre, estas tampoco ofrecerán necesariamente un panorama claro. Los economistas prevén una fuerte caída del empleo público a medida que los empleados federales que aceptaron las ofertas de renuncia diferida de la administración dejen de percibir sus contratos.