Wall Street tiene ‘subidón’ previo al reporte de Nvidia: Nasdaq gana 1.56%

Las acciones de Nvidia suben, mientras se espera la publicación de su reporte trimestral este miércoles.

El mercado de renta variable en Estados Unidos refleja repuntes al inicio de la sesión, previo a que se dé a conocer el reporte trimestral de Nvidia, el cual fungirá como uno de los catalizadores principales.

Hasta ahora, el Nasdaq reporta un aumento de 1.56 por ciento, en los 22 mil 780.39 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.75 por ciento más, en los 6 mil 666.30 puntos, mientras que el Dow Jones con 0.32 por ciento al alza, ronda en las 46 mil 246.77 unidades.

“Hay demasiado dinero buscando muy pocas acciones y muchas acciones de inteligencia artificial tienen precios que reflejan la perfección e incluso la superan. Caracterizaríamos el retroceso bursátil de noviembre como un respiro, mientras el mercado se asienta en una visión más realista del mundo”, dijo a Bloomberg David Trainer de New Constructs.

Los títulos de Nvidia subían 2.11 por ciento después de la apertura, en el día que se publicarán sus resultados del tercer trimestre, previstos para después del cierre del mercado de hoy.

Según la cadena CNBC, “Nvidia tiene el listón muy alto, ya que los inversores han tomado ganancias en sus posiciones tecnológicas en los últimos días”, lo que refleja preocupaciones de que el auge de la inteligencia artificial (IA) ha llevado las valoraciones de Nvidia y otros gigantes tecnológicos a un ritmo insostenible.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con un avance de 0.37 por ciento, colocándose en los 62 mil 212.65 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, FTSE-BIVA, se reporta un incremento de 0.38 por ciento, al ubicarse en los mil 240.06 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones negativas de 2.72 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 59.09 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent cede 1.67 por ciento, en un nivel de 63.22 billetes verdes el barril.

Del lado de Europa también se observan incrementos de 0.93 por ciento para el IBEX 35 de España, con 15 mil 973.70 enteros, le sigue el DAX en Alemania con 0.76 por ciento, en las 23 mil 354.01 unidades, seguido por el CAC 40 de Francia con 0.38 por ciento, en los 7 mil 999.10 enteros, y el FTSE 100 de Londres que alcanza las 9 mil 553.24 unidades, sube 0.02 por ciento.

Con información de EFE.