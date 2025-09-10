Larry Ellison, de Oracle, destrona a Elon Musk como el hombre más rico del mundo: ¿De cuánto es su fortuna?

La diferencia entre las fortunas de Larry Ellison y Elon Musk es de 'apenas' 8 mil millones de dólares.

Tenemos nuevo ‘rey de la colina: El empresario Larry Ellison se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez y puso fin al ‘reinado’ de casi un año de Elon Musk en el primer puesto.

La fortuna de Ellison aumentó en 101 mil millones de dólares a las 10:10 horas, tiempo de Nueva York, tras la presentación de resultados trimestrales de Oracle que superaron las expectativas.

Y las buenas noticias para Ellison no paran pues la compañía además anticipó que aún queda más crecimiento por delante.

¿De cuánto es la fortuna de Larry Ellison?

El incremento llevó su patrimonio a 393 mil millones de dólares, con lo que superó los 385 mil millones de dólares de Elon Musk, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Es el mayor incremento en un solo día jamás registrado por el índice.

Musk se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez en 2021, antes de perder el título frente a Jeff Bezos de Amazon y Bernard Arnault de LVMH. Lo recuperó el año pasado y lo mantuvo poco más de 300 días.

¿Quién es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo?

Ellison, de 81 años, cofundador de Oracle y actual presidente y director de tecnología, tiene la mayor parte de su patrimonio vinculada a la empresa de software de bases de datos.

Las acciones de Oracle, que ya acumulaban una subida de 45 por ciento en lo que iba de este año hasta el martes, repuntaron otro 41 por ciento solo este miércoles 10 de septiembre.

El salto se produjo luego de que la compañía reportara un fuerte aumento de reservas y ofreciera una agresiva proyección para su negocio de infraestructura en la nube. Es el mayor repunte diario en la historia de la empresa.

Las acciones de Tesla, en cambio, acumulan una caída de 13 por ciento en lo que va del año. La junta directiva de la compañía ha propuesto un paquete salarial masivo para Musk que, si logra cumplir una serie de ambiciosos objetivos, podría convertirlo en el primer billonario del mundo.