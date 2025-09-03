¿Quiénes son los Koch, la dinastía de millonarios que compraría a los Giants de Nueva York de la NFL?

Los New York Giants acordaron vender una participación minoritaria en la histórica franquicia a Julia Koch y miembros de la familia multimillonaria Koch, según personas con conocimiento del asunto.

Las conversaciones están sujetas a un acuerdo final entre ambas partes y aún podrían fracasar, pero la expectativa es presentar el acuerdo a otros propietarios de la NFL en octubre, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas, ya que se trata de información privada.

Los representantes de la familia Koch y de los Gigantes de Nueva York se negaron a hacer comentarios.

En febrero, los Giants anunciaron que las familias Mara y Tisch habían contratado al banco de inversión Moelis & Co. para explorar la posible venta de una participación minoritaria y sin control en el equipo de futbol americano.

Hasta el 10 por ciento de los Giants está a la venta, y la valoración potencial de la franquicia podría superar los 10 mil millones de dólares, convirtiéndola en uno de los equipos más caros de la historia.

En junio, Los Angeles Lakers llegaron a un acuerdo con el multimillonario de gestión de activos y propietario de equipos deportivos en serie, Mark Walter, para obtener una participación mayoritaria en la franquicia de la NBA de la familia Buss, valorando al equipo en un récord de 10 mil millones de dólares .

Los Giants son uno de los cinco equipos que se unieron a la NFL en 1925 y han sido propiedad de la familia Mara desde entonces. En 1991, la familia Tisch adquirió la mitad del club con una valoración estimada de aproximadamente 150 millones de dólares.

La franquicia es actualmente el tercer equipo más valioso de la NFL, con una valoración de 10,250 millones de dólares, según Sportico.

El interés de los Koch en los deportes

Koch ha estado buscando invertir en activos deportivos de Nueva York. Ella y sus tres hijos adquirieron el 15 por ciento de BSE Global, la empresa matriz de los Brooklyn Nets, New York Liberty y el Barclays Center, en 2024, por una valoración de 6 mil millones de dólares.

Julia, la viuda de David Koch, tiene un patrimonio de 78.9 mil millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

En los últimos años, los equipos de la NFL han aumentado en valor, impulsados ​​en gran medida por lucrativos acuerdos de derechos de medios y la aprobación de fondos de capital privado como propietarios, lo que dio a los propietarios de la liga una nueva fuente de capital para explorar.

Los Miami Dolphins fueron valorados en 8,100 millones de dólares tras llegar a un acuerdo con Ares Management, mientras que los Philadelphia Eagles están valorados en unos 8,400 millones de dólares. Los San Francisco 49ers superaron a ambos con una valoración de aproximadamente 8,600 millones de dólares.

¿Quién fue David Koch?

Este empresario y filántropo estadounidense dejó una huella indeleble en la política y la economía de Estados Unidos. Conocido por su influencia en movimientos conservadores y por sus significativas donaciones filantrópicas, Koch fue una figura polarizadora que generó tanto admiración como controversia.

David Hamilton Koch nació el 3 de mayo de 1940 en Wichita, Kansas. Era el tercero de cuatro hijos de Fred y Mary Robinson Koch. Su padre, un ingeniero químico, fundó Koch Industries y desarrolló métodos innovadores en la refinación de petróleo.

David Koch se graduó de la Deerfield Academy en 1959 y luego asistió al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde obtuvo una licenciatura y una maestría en ingeniería química.

David se unió a Koch Industries en 1970, donde comenzó como gerente de servicios técnicos. En 1979, fue nombrado presidente de Koch Engineering y, en 1983, se convirtió en copropietario de la empresa junto a su hermano Charles Koch.

Bajo su liderazgo, Koch Industries se expandió significativamente, diversificándose en áreas como la producción de fertilizantes, productos químicos y energía, convirtiéndose en la segunda empresa privada más grande de EU.