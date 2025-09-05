Tesla da ‘empujón’ a Musk que lo convertiría en el primer billonario: ¿En qué consiste el plan?

Además de Tesla, Elon Musk es el fundador de SpaceX, una compañía de cohetes, y de xAI.

La junta directiva de Tesla presentó este viernes 5 de septiembre un paquete salarial para Elon Musk, director ejecutivo de la compañía, que podría alcanzar los 900 mil millones de dólares si cumple diversos objetivos y así convertirlo en el primer “billonario” del mundo.

Según un documento presentado ante el regulador bursátil, Musk, que ya es la persona más rica del planeta, para cobrar el valor total del paquete tendría que multiplicar por ocho -a 8.5 billones de dólares- el valor bursátil de Tesla durante la próxima década.

Otra condición para que el magnate pueda sumar los 900 mil millones de dólares a su fortuna -valorada ahora en 400 mil millones de dólares- es que permanezca en Tesla al menos diez años.

Además, tendría que cumplir varios objetivos operativos, como supervisar el despliegue comercial de un millón de taxis autónomos y robots humanoides, y multiplicar por más de 24 las ganancias.

¿Cuáles son las otras empresas y ocupaciones de Elon Musk?

No obstante, el plan anunciado este viernes, no impone restricciones sobre el tiempo que Musk dedique a otras empresas ni a eventuales actividades políticas.

Musk es el fundador de SpaceX, una compañía de cohetes, y de xAI, una empresa de inteligencia artificial propietaria de la red social X.

También está muy involucrado en la política de Estados Unidos y este año trabajó durante varios meses en la administración del presidente, Donald Trump, algo que muchos consumidores de sus vehículos eléctricos no vieron con buenos ojos. Incluso ha coqueteado con la idea de crear un nuevo partido político.

En 2024, un tribunal de Delaware anuló el paquete de compensación de Musk de 2018, valorado en más de 50 mil millones de dólares, alegando que el proceso de aprobación de la junta directiva de Tesla fue defectuoso e injusto para los accionistas. Las acciones de Tesla subían hoy más del 2 por ciento en la preapertura bursátil.