¿Fumaron la pipa de la paz? Trump dice que Elon Musk tiene problemas, pero lo ve con los republicanos

Elon Musk y Donald Trump pasaron de ser grandes amigos y socios a 'decirse de todo'.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que su exaliado, el empresario Elon Musk, no tiene más opción que regresar al Partido Republicano después de su ruptura muy pública a principios de este año.

“No creo que tenga opción”, dijo Trump en el Scott Jennings Show en una entrevista grabada el martes 2 de septiembre, presentando las opciones políticas de Musk como el Partido Republicano, por un lado, y los “lunáticos de izquierda radical” por el otro.

Aun así, Donald Trump elogió en gran medida a su antiguo benefactor y minimizó sus desacuerdos, aunque también mantuvo que creía que el multimillonario tenía problemas que debe resolver.

“Es un buen hombre. Se salió de la norma, equivocadamente, y no pasa nada, porque, ya saben, es una de esas cosas”, dijo Trump sobre el director ejecutivo de la firma de autos Tesla.

Trump dijo que Musk era “un 80 por ciento supergenio, y un 20 por ciento tiene algunos problemas. Y cuando resuelva ese 20 por ciento será genial, pero tiene algunas dificultades”.

Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

¿Qué pasó con la amistad entre Trump y Musk?

La amistad entre Trump y Musk se rompió de forma pública y áspera a principios de este año, con intercambios de insultos en redes sociales.

Si bien Musk lideró una iniciativa de recortes de gastos gubernamentales durante la administración Trump, se distanciaron del presidente, cuya reelección ayudó a financiar debido a la legislación que puso fin a los créditos fiscales para vehículos eléctricos que beneficiaban a Tesla.

Musk dijo que su oposición se debía a que el proyecto de ley aumentaría el déficit, pero también prometió crear un tercer partido para desafiar tanto a republicanos como a demócratas.

El presidente estadounidense, a su vez, amenazó con rescindir los contratos y subsidios gubernamentales de Musk. Ambos hombres posteriormente intentaron enmendar su postura.