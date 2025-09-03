Sheinbaum desmiente a Trump tras entrevista con Reagan Reese: ‘No es verdad la afirmación que hace’

La presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre las afirmaciones de Trump, quien dijo que ella 'está muy asustada' por la presencia de los cárteles en México.

Antes de su reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió las afirmaciones de Donald Trump durante una entrevista que dio a Reagan Reese donde afirmó que ella está “muy asustada” por los cárteles de la droga.

“No voy a entrar en el debate porque no es la primera vez que lo menciona. Respetamos mucho la relación con Estados Unidos, al presidente Trump, pero no es verdad esta afirmación que hace y agradezco además la buena mención que hizo de mi persona”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 3 de septiembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a enfocarse en la reunión con Marco Rubio y remarcó que se busca tener una buena relación con Estados Unidos.

“Hoy va a haber una muy buena reunión con Marco Rubio y nos quedamos con lo que va a ser el día de hoy. Sigamos con la buena relación”, agregó la mandataria.

‘Hemos logrado a acuerdos con Estados Unidos’, dijo Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que México ha logrado acuerdos importantes con Estados Unidos gracias al entendimiento entre ambos gobiernos.

La mandataria destacó los acuerdos en el tema comercial para fortalecer el comercio con EU, el tema del gusano barrenador y en general sobre los tratados comerciales.

Al final, mencionó el acuerdo de seguridad del que hablará con Marco Rubio, entre otros temas, durante su reunión de este miércoles.

“Yo creo que eso es muy importante, nosotros nos quedamos con esa parte que es muy buena para el país y que ha representado muchísimo esfuerzo de todo el gabinete y también del gabinete del presidente Trump”, agregó Sheinbaum.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Claudia Sheinbaum?

Donald Trump elogió a Claudia Sheinbaum en una entrevista para el medio Daily Center, en la que también afirmó que ofreció al gobierno de México, enviar al ejército estadounidense para combatir a los cárteles del narcotráfico.

“Es una mujer increíble en ciertos aspectos, además de ser formidable, elegante y muy hermosa. Pero México está controlado por los cárteles”, destacó Trump.

Con referencia al envío de las tropas de Estados Unidos a México, Donald Trump dijo que “ella (Sheinbaum) no quiere que lo hagamos” porque “tiene miedo. Está muy asustada”.

Hace unos días, la presidenta Sheinbaum reconoció que rechazó esta propuesta del gobierno estadounidense debido a que las negociaciones están basadas en la cooperación sin subordinación.

“Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad”, señaló Sheinbaum.

La presidenta remarcó que su gobierno no acepta injerencismo ni tampoco violación al territorio mexicano, ni subordinación.