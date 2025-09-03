Claudia Sheinbaum gana el premio a funcionarios públicos de la Water Environment Federation

La Water Environment Federation (WEF), anunció que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue seleccionada como una de las tres galardonadas con el prestigioso Premio a Funcionarios Públicos de la WEF.

El Premio a los Funcionarios Públicos se otorga anualmente para reconocer a aquellos funcionarios públicos cuyo liderazgo ha generado cambios positivos y duraderos en el entorno hídrico.

El premio destaca el profundo impacto que las políticas visionarias y la dedicación al servicio público pueden tener en todos los niveles de gobierno, desde iniciativas locales hasta reformas nacionales.

Reconocen a Sheinbaum por mejorar calidad del agua

La presidenta Sheinbaum Pardo ha liderado una serie de iniciativas pioneras que han marcado nuevos estándares en la gestión de los recursos hídricos y la resiliencia ambiental:

-Los sistemas de captación de agua de lluvia instalados en más de 62 mil hogares empoderaron a comunidades marginadas y aliviaron la carga de las mujeres.

-La política hídrica de la Ciudad de México obtuvo reconocimiento mundial por combinar tecnología, participación ciudadana y colaboración.

-Las alianzas público-privadas garantizaron un suministro de agua confiable e inversión en infraestructura durante períodos críticos.

-Proyectos estratégicos ampliaron la capacidad de agua potable en mil 658 litros por segundo, fortaleciendo la resiliencia a largo plazo.

-Firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, con la recuperación de 3 mil millones de metros cúbicos de agua para garantizar agua suficiente en calidad y cantidad para la población.

-Tecnificación de 200 mil hectáreas de Distritos de Riego, para promover un uso más eficiente del agua en el sector agrícola.

-Planificación de más de 17 proyectos hídricos estratégicos en todo el país, con el objetivo de consolidar el acceso universal al agua.

-Colocar en el centro de la política hídrica nacional el compromiso número 92 de la presidenta Claudia Sheinbaum, de sanear y restaurar los tres ríos más contaminados de México: el río Santiago-Lerma, el río Tula y el río Atoyac.

El enfoque integral de la presidenta Sheinbaum Pardo, que fusiona ciencia, políticas y una sólida participación comunitaria, sirve como modelo internacional para la gestión eficaz y equitativa de los recursos hídricos.

“Este premio representa lo mejor del servicio público y reconoce a los líderes cuyas acciones tienen un impacto positivo duradero tanto en las personas como en el planeta”, declaró Howard Carter, presidente del WEF.

“La visión, la pasión y la dedicación de la presidenta Sheinbaum para mejorar la calidad del agua nos inspiran a todos en el sector a alcanzar mayores logros y trabajar juntos por un futuro más sostenible”.

El premio se entregará en la WEFTEC, la Exhibición y Conferencia Técnica de la Federación del Medio Ambiente del Agua, en Chicago el 29 de septiembre.